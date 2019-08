"Es instalēju ļoti maz ko, tikai to, kas vajadzīgs darbam," turot rokā savu darba mobilo telefonu, saka Vladislavs Minkevičs, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks. Arī privātajā telefonā lietotņu jeb aplikāciju nav daudz. "Jo tu vairāk instalē, jo tev vairāk ir aplikāciju, kurās var būt risks – kurās var būt ievainojamības," pamato speciālists. Piesardzīgi ir arī viņa kolēģi IT sistēmu drošību drošības jomā. Kad lietotnes prasa pārāk daudz, kā sevi pasargāt un vai cilvēki vispār novērtē, ka viņu dati ir jaunā valūta, skaidro "Delfi".

Piemērs, gluži kā no mācību grāmatas, ir kāda ārkārtīgi prasīga lukturīša lietotne, kura lejupielādēšanas brīdī paziņo, ka tai būs nepieciešama piekļuve jūsu kontaktiem, foto albumiem, kamerai un mikrofonam. To sarunā piemin vairāki "Delfi" uzrunātie eksperti. "Priekš kam (lukturītis to prasa)? Ja jūs kaut ko tādu redzat, tad, protams, jāsaka, ka man nebūs tāda lukturīša, ka tas nav normāli," saka Varis Teivāns, informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" vadītāja vietnieks. Turklāt, izrādās, lukturis var būt ne tikai prasīgs, bet arī "ļauns" vai vismaz lipīgs – tehnoloģiju blogs "Kursors.lv" reiz savā apskatā aplūkoja virkni lukturīša lietotņu, kas aplipina viedierīces ar ļaundabīgu programmatūru.

Šī stāsta pamudinātājs ir jau pirms pāris gadiem tapusī lietotne "FaceApp," kura no jauna uzmanības lokā nonāca šovasar – līdz ar satraukumu ASV. Senators Čaks Šūmers publiski pauda bažas, ka tā rada draudus nacionālajai drošībai un privātumam. Garām nepaslīdēja arī fakts, ka izstrādātājs ir no Krievijas. Drīz pēc tam arī Latvijas mediju vidi pārlidoja ziņa, ka lietotnei pievērsies Valsts Drošības dienests (VDD), kas aicināja pievērst uzmanību datu apjomam, kam lietotne prasa pieeju, kā arī izcelsmes valstij.

Tomēr, kā noskaidroja "Delfi," pagaidām nekādas sūdzības par šo aplikāciju nav saņēmusi ne CERT, ne Aizsardzības ministrija. Datu valsts inspekcija (DVI), savukārt, lietošanas noteikumus izskatīja pēc portāla "Delfi" jautājumiem un arī dalījās ar savām pirmā skatījuma vērtējuma bažām.