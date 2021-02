Neapmierinoši veikto sniega tīrīšanas darbu dēļ RNP lauzis līgumu ar pakalpojumu sniedzēju

Izvērtējot to, kā tiek nodrošināta klientu māju piebraucamo ceļu un pagalmu attīrīšana no sniega, pēc vairākkārtēju pretenziju izteikšanas par neapmierinošo darba kvalitāti, SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) ir uzteicis sniega tīrīšanas un izvešanas līgumu ar pakalpojuma sniedzēju AS "Ferrus", portālu "Delfi" informēja RNP.

Lēmums par līguma laušanu stājas spēkā divu dienu laikā. Lai nodrošinātu turpmāku pakalpojumu sniegšanu, RNP ir noslēdzis līgumu ar citiem sniega tīrīšanas pakalpojuma sniedzējiem, sadalot galvaspilsētu vairākās zonās.

Kā norāda RNP, lēmums par līguma laušanu ar "Ferrus" pieņemts, jo, lai gan tika izteiktas vairākkārtējas pretenzijas par kvalitāti, rezultāts netika panākts.

"AS "Ferrus" nav spējis izpildīt līgumā noteiktās prasības, kā rezultātā RNP klienti nav saņēmuši līguma nosacījumiem atbilstošu pakalpojumu. Tai pat laikā RNP ir saņēmis būtisku kritiku par to, ka sniegs no iekškvartālu ceļiem un laukumiem ilgstoši netiek tīrīts un atsevišķās vietās tīrīšanas darbi nenotiek vispār," norādīts RNP paziņojumā.

Jau vēstīts, ka cīņai ar sniegu Rīgas dome šosezon izveidojusi mobilo sniega tīrīšanas brigādi, kas darbus veiks pēc pieprasījuma tikai centra teritorijā.