'Neatkarīgo deputātu frakcija' piedāvā visiem Rīgas domniekiem atkāpties no amatiem

Rīgas domes "Neatkarīgo deputātu frakcija", kurā apvienojušies četri no "Saskaņas" izslēgtie deputāti, nākusi klajā ar piedāvājumu visiem domniekiem, tai skaitā arī mēram, viņa vietniekiem un komiteju vadītājiem, atteikties no saviem amatiem un domes darbu sākt "no nulles punkta", vedot jaunas sarunas par koalīcijas veidošanu.

Kā informēja "Neatkarīgo deputātu frakcijas" vadītājs Valērijs Petrovs, šāds aicinājums atklātas vēstules formā tiks izsūtīts Rīgas mēram Dainim Turlajam (GKR) un visām domes frakcijām.

Petrovs uzsvēra, ka šis ir "Neatkarīgo deputātu frakcijas" piedāvājums, par kuru tā gaidīs pārējo frakciju viedokļus, līdz ar to frakcija pagaidām nav lēmusi, kā balsos, ja pēc opozīcijas ierosinājuma tiks sasaukta domes sēde par Rīgas mēra Turlā atbrīvošanu no amata.

Kā ziņots, pēc jauna Rīgas mēra ievēlēšanas ir sašķēlusies partijas "Saskaņa" Rīgas domes frakcija. No frakcijas "par rupjiem pārkāpumiem" izslēgti četri biedri - Rīgas vicemērs Vadims Baraņņiks un deputāti Petrovs, Aleksejs Rosļikovs un Vitālijs Dubovs, kuri piektdien izslēgti arī no partijas kopumā.

Šonedēļ no partijas izslēgtie domnieki dibinājuši savu frakciju.

Tikmēr domes opozīcijas frakcijas vienojušās parakstīties par ārkārtas sēdes sasaukšanu, kurā tiktu rosināts izteikt neuzticību Rīgas mēram Turlajam.