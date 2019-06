'Neatkarīgo deputātu frakcija' piedāvā visiem Rīgas domniekiem atkāpties no amatiem

Rīgas domes "Neatkarīgo deputātu frakcija", kurā apvienojušies četri no "Saskaņas" izslēgtie deputāti, nākusi klajā ar piedāvājumu visiem domniekiem, tai skaitā arī mēram, viņa vietniekiem un komiteju vadītājiem, atteikties no saviem amatiem un domes darbu sākt "no nulles punkta", vedot jaunas sarunas par koalīcijas veidošanu.

Kā informēja "Neatkarīgo deputātu frakcijas" vadītājs Valērijs Petrovs, šāds aicinājums atklātas vēstules formā tiks izsūtīts Rīgas mēram Dainim Turlajam (GKR) un visām domes frakcijām.

Petrovs uzsvēra, ka šis ir "Neatkarīgo deputātu frakcijas" piedāvājums, par kuru tā gaidīs pārējo frakciju viedokļus, līdz ar to frakcija pagaidām nav lēmusi, kā balsos, ja pēc opozīcijas ierosinājuma tiks sasaukta domes sēde par Rīgas mēra Turlā atbrīvošanu no amata.

Paziņojumā medijiem uzvērts, ka "ņemot vērā notiekošo Rīgas domē kopš pēdējās domes sēdes un, rūpējoties par rīdzinieku interesēm, mēs aicinām visus Rīgas domē ievēlētus politiskus spēkus uzņemties politisko atbildību par pašvaldībā notiekošo un atzīt, ka Rīgas domē izveidojusies situācija ir raksturojama kā politiskā krīze".

"Visi līdz šīm piedāvātie situācijas uzlabošanas varianti - noņemt no amatiem atsevišķus domes amatpersonus, ar rīkojumiem pārdalīt atbildības sfēras, pat rīkot ārkārtas Rīgas domes velēšanas – ir nekonstruktīvi un neizbēgami novēdīs pie vēl dziļākas krīzes. Rīgas dome, galvenokārt, ir saimnieciska, nevis politiska institūcija, un līdz ar to tai pirmajā kārtā būtu jākoncentrējas uz pašvaldības infrastruktūras apsaimniekošanu, uzturēšanu un attīstību, nevis jāpārdala amati atbilstoši īstermiņa interesēm un politiskajai konjuktūrai," uzsvērts paziņojumā medijiem.

Tiek uzsvērts, ka viens no būtiskākajiem jautājumiem, kas ir visu Rīgas domnieku priekšā – darbs pie pašvaldības nākamā gada budžeta, kam jāsākas tuvāko nedēļu laikā.

"Līdz ar to, pamatojoties uz augstāk izklāstīto, ierosinām visiem Rīgas domē pārstāvētajiem politiskiem spēkiem, izmantojot savas Rīgas domes deputātu tiesības un atteikties no Rīgas pašvaldībā šobrīd ieņemamajiem - pirmkārt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieku un komiteju priekšsēdētāju - amatiem, un kopīgi, no "nulles punkta", uzsākt pārrunas gan par jaunas koalīcijas veidošanu, gan par pašvaldībai aktuālo jautājumu risināšanu," teikts paziņojumā.

Kā ziņots, pēc jauna Rīgas mēra ievēlēšanas ir sašķēlusies partijas "Saskaņa" Rīgas domes frakcija. No frakcijas "par rupjiem pārkāpumiem" izslēgti četri biedri - Rīgas vicemērs Vadims Baraņņiks un deputāti Petrovs, Aleksejs Rosļikovs un Vitālijs Dubovs, kuri piektdien izslēgti arī no partijas kopumā.

Šonedēļ no partijas izslēgtie domnieki dibinājuši savu frakciju.

Tikmēr domes opozīcijas frakcijas vienojušās parakstīties par ārkārtas sēdes sasaukšanu, kurā tiktu rosināts izteikt neuzticību Rīgas mēram Turlajam.