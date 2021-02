Neautorizēta un eksperimentāla? ZVA kliedē maldus par 'Pfizer'-'BioNTech' vakcīnu

PVO iesaka maskas izmantot kā daļu no visaptveroša profilakses un kontroles pasākumu kopuma, lai samazinātu Covid-19 izplatību. Vienlaikus organizācija atzīst, ka tikai masku lietošana ir nepietiekama, pat ja tās lieto pareizi, tāpēc PVO iesaka pieeju "dari visu". Tas nozīmē, ka svarīgi ievērot roku higiēnu, kā arī pareizi lietot, uzglabāt un tīrīt vai iznīcināt maskas, lai nodrošinātu to efektivitāti. Fiziskā distancēšanās, klepošanas un šķaudīšanas etiķetes ievērošana un citi sabiedrības veselības un sociālie pasākumi infekcijas profilaksei un kontrolei arī ir šīs visaptverošās paketes kritiskas sastāvdaļas, lai novērstu Covid-19 pārnešanu no cilvēka uz cilvēku.

Tāpat arī PVO norāda, ka ilgstoša medicīnisko masku lietošana var būt neērta; tomēr tā neizraisa CO₂ intoksikāciju vai skābekļa deficītu. PVO iesaka, ka sportojot cilvēkiem nevajadzētu valkāt maskas, jo sviedri var masku padarīt mitru ātrāk, kas var apgrūtināt elpošanu un veicina mikroorganismu augšanu. Tāpat arī aicina nelietot vienreiz lietojamo masku atkārtoti un vienmēr nomainīt to, tiklīdz tā kļūst mitra.