'Nebija jārisina ārpus slimnīcas' – RAKUS un LOC konfliktu izskata Saeimā

"Šis jautājums nebija jārisina ārpus slimnīcas, bet mums citas izejas nebija, jo neuzklausīja," sarunā ar portālu "Delfi" pēc ceturtdienas, 12. janvāra, Saeimas Pieprasījumu komisijas ārkārtas sēdes, kurā tika skatīts jautājums par Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) un Latvijas Onkoloģijas centra (LOC) konfliktu, atzina LOC Onkoloģijas klīnikas vadītājs Armands Sīviņš. Līdzīgi izteicās arī vairāki komisijas sēdes dalībnieki, tomēr jautājums tika skatīts un to turpinās darīt arī Sociālo un darba lietu komisija.

"Valde par vienīgo pareizo virzienu uzskatīja to, kuru izvirzīja valde, tāpēc tas rezultējās ar šo reakciju. Sākumā valdes attieksme pret ārstiem izraisīja sašutumu mūsos visos – divi ļoti labi LOR speciālisti aizgāja no slimnīcas, jo valde nespēra ne pussoli, lai viņi paliktu. Tas liekas kliedzoši. Ja ministre bija likusi valdei izvirzīt kādus piedāvājumus, viņi nepiedāvā neko. It kā jau ir katrs speciālists svarīgs slimnīcai, bet redziet, ka nē. Slimnīcai daudz labāk ir audzēt papildu servisus, administratīvo aparātu – tik daudz pa šiem gadiem pieņemtu jaunu darbinieku, bet ārstus var vienā brīdī paņemt un atlaist. Man liekas, būtu jācīnās par katru, kvalitatīvu, pieredzējušu ārstu. Tas bija pirmais sprādziens," situācijas saasināšanos skaidroja Sīviņš.

Sīviņš visu problēmu raksturoja kā hroniskas slimības saasinājumu: "hroniskās slimības periodiski tomēr vienmēr saasinās, apmēram tas pats notika arī te". Viņiem pievienojās ne tikai ķirurģi, bet arī visi pārējie Onkoloģijas centra ārsti bija gatavi parakstīt vēstuli, kuru situācijas risināšanai nosūtīja premjerministram, veselības ministrei un citām organizācijām. Šo vēstuli parakstīja 65 mediķi, sēdē sacīja Sīviņš. Savukārt Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), atsaucoties uz vēstuli, pirmdien sacījis, ka "šis nav politiski risināms jautājums".

Portāls "Delfi" jau iepriekš vēstīja, ka pirmdien, 9. janvārī, par RAKUS valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju iecelts Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs Aleksejs Višņakovs. Viņš tajā pašā dienā ticies ar Sīviņu.