Nedaudz samazinājusies gripas izplatība

Pagājušajā nedēļā Latvijā ir kritusies gripas saslimstība un kopumā reģistrēti 60 saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) publiskotais gripas un akūto augšējo elpceļu infekciju monitoringa pārskats.

Pagājušajā nedēļā gripas dēļ slimnīcās nogādāti 96 pacienti, kas ir nedaudz vairāk nekā janvāra pēdējā nedēļā, kad ārstniecības iestādēs bija stacionēti 78 gripas pacienti. No stacionētajiem pacientiem 21 pacientam konstatēta gripas izraisīta pneimonija. Pacientu nonākšana slimnīcās reģistrēta trīs administratīvajās teritorijās - Daugavpilī, Rēzeknē un Rīgā.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu saslimstība pieauga Jēkabpilī, kur tā sasniedza 374,4 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem, un Gulbenes novadā. Pārējās teritorijās saslimstība samazinājās vai palika nemainīga un bija zemāka par 100 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotājiem. Savukārt saslimstība ar citām akūtām augšējo elpceļu infekcijām nedaudz pieauga, norāda SPKC.

Kopš sezonas sākuma ģimenes ārstu praksēs noteikti 1480 gripas gadījumi. SPKC informē, ka biežāk ar gripu slimo līdz 14 gadu vecumam. Aizvadītajā nedēļā novērots saslimstības samazinājums visās vecuma grupās.

No visiem 1009 šosezon stacionētajiem pacientiem 268 jeb 26% bijuši vecumā līdz četriem gadiem un 316 pacienti jeb 31% - vecumā no pieciem līdz 14 gadiem. Savukārt 338 pacienti jeb 34% bijuši vecumā no 15 līdz 64 gadiem. Vismazāk stacionētu gripas pacientu bijis vecumā virs 65 gadiem - kopumā 87 jeb 9%.

Savukārt saslimstība ar akūtu augšējo elpceļu infekcijām izvadītajā nedēļā sasniegusi 1126,5 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem. Līdzīgi kā līdz šim - visbiežāk slimojuši bērni līdz 14 gadu vecumam. Pneimoniju gadījumos ambulatorajās iestādēs pagājušajā nedēļā vērsušies 42 pacienti.

Kā norāda SPKC, vissmagāk ar gripu slimo gados vecāki pacienti un tie, kam ir hroniskas saslimšanas, piemēram, sirds un asinsvadu, plaušu un nieru hroniskās slimības, cukura diabēts, kā arī onkoloģijas slimnieki, pacienti ar hroniskām infekcijām un cilvēki, kuriem ir novājināta imunitāte. Gripa ir īpaši bīstama maziem bērniem un grūtniecēm.

SPKC atgādina, ka vislabākā aizsardzība pret gripu un gripas izraisītām komplikācijām ir ikgadējā vakcinācija. Ņemot vērā, ka imunitāte izveidojas 14 dienu laikā pēc vakcinācijas un gripas izplatība parasti ilgst vairākus mēnešus - līdz pat maija beigām, vakcinēties pret gripu nav par vēlu arī epidēmijas laikā, uzsver SPKC speciālisti, piebilstot, ka arī veselības aprūpes darbiniekiem ieteicams būt vakcinētiem, lai aizsargātu savus pacientus un sevi.