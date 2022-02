Nedēļas cepiens: Deputātiem brangas kompensācijas, lai gan darbs no mājām

Šonedēļ publiskajā vidē nonāca liste ar tautas priekšstāvju vārdiem, uzvārdiem un viņu apmierināto vajadzību summām. Ārpus Rīgas dzīvojošiem Saeimas deputātiem bez amatalgas pienākas arī kompensācija par īri vai transportu. Kompensāciju apmēri par pērnā gada decembri izbrīna daudzus, jo… arī Saeimas darbs taču notika attālināti. Kā tas nākas, kas tieši tiek kompensēts, – to "Delfi" vaicāja svaigākā kompensāciju saraksta līderiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Deputāts Ēriks Pucens decembrī ir līderis transporta kompensācijās; visdārgākā īre "pieder" Ramonai Petravičai, taču absolūts rekordists kompensāciju apmērā decembrī ir Edmunds Teirumnieks no Nacionālās apvienības, kurš saņēmis 380 eiro lielu īres kompensāciju un 472 eiro lielu transporta izdevumu atmaksu. Tas viss laikā, kad darbs Saeimā notiek attālināti, turklāt nupat tautas kalpi nobalsojuši, ka arī pārredzamā nākotnē pandēmijas dēļ viņi turpinās rosīties no mājām.

Spilgtākās domformas par tēmu iz sociālajiem tīkliem: "Twitter" platformā Ģirts Trekters par gnīdu sauc deputātu Butānu, kurš saņēmis braukšanas kompensāciju 20 eiro apmērā. Savukārt Anita Lezdiņa nesaprot, kāpēc deputātiem vispār kaut kas jākompensē. Mārtiņš Lūsis retoriski vaicā, vai Pucens pie vēlētājiem lido ar kukurzņiku, ja 595 eiro ir degvielas izmaksas? Soctīkli karst šķietamās netaisnības dēļ.

Kompensācijas e-Saeimas deputātiem par decembri pic.twitter.com/5WbrFxnGD0 — Nepareizais (@realNepareizais) February 3, 2022

DARBS NO MĀJĀM!!! Daudzi brauc uz saeimas kabinetiem stradāt. Ok saprotu.

Kaimiņš dzīvo Rīgā, 112e transports. Petraviča dzīvo Saldū, 100e transports. Kaimiņš uz darbu gulta-dators ar 12l benzīnu brauc? https://t.co/MOsGRf0Kqs — Trollfluencers (@sportamute) February 3, 2022

Jāņa Butāna 20 eiro

Šis gadījums sevišķi saviļņoja bijušo politiķi, tagad uzņēmēju Emīlu Jakrinu. Sak, nevari no savas algas 20 eiro nolikt transportam? Deputāts Butāns portālam "Delfi" skaidro: "Kompensāciju decembrī esmu pieprasījis apzināti, tas ir kompensācijas apmērs par e-talonu 20 braukšanas reizēm. Laikā, kad nebija tik stingru ierobežojumu un darbs klātienē bija norma, pirku sabiedriskā transporta mēnešbiļeti. Jā, ik pa laikam braucu uz darbu klātienē, arī decembrī un janvārī, pamatā tas ir uz Satiksmes ministriju. Vēlos piebilst, ka e-talonu 20 reizēm var izmantot arī janvārī un turpmākos mēnešos, ja tas nav izlietots pilnībā," teic Butāns, kurš principā cīnās par to, lai ļaudis izmantotu vairāk sabiedrisko transportu.

Ramonas Petravičas divistabnieks

Bijusī labklājības ministre Ramona Petraviča (frakcija "Neatkarīgie") decembrī kompensācijā saņēmusi 100 eiro par ceļa izdevumiem un 850 eiro par mitekļa īri. Viņas mājas ir Saldū, bet Rīgā, Dzirnavu ielā, tiek īrēts divistabnieks. Petraviča darbadienās tur arī strādā, turklāt šajā dzīvoklī pieņem arī savus vēlētājus. Viņa teic, ka apzinās – tā ir nodokļu maksātāju nauda, bet īres līgums viņai ir noslēgts līdz 31. martam un to pārtraukt esot sarežģīti, jo nevar paredzēt lēmumus par Saeimas darba formātu – būs klātiene vai attālināti.

Miteklī arī neesot nekādi zelta podi vai zelta rokturi durvīs, viņa norāda. "Es tur esmu no pirmdienas līdz piektdienai, dodos uz frakcijas sēdēm, klātienē ir Nacionālās drošības komiteja, tiekos ar cilvēkiem – savu dzīvokli izmantoju kā tikšanās vietu, jo ar nevakcinētiem vēlētājiem nevaru satikties ne kafejnīcās, ne frakcijā, tā ir vienīgā iespēja," par valsts apmaksāto dzīvokli teic Petraviča. Svarīgi, ka cilvēki – ar vilcienu autobusu atbraukuši – var atnākt, viņa piebilst. Petraviča ir informēta par citu Saeimas kolēģu ceļa izdevumu kompensācijām. Pašai tie par decembri bija 100 eiro, bet Petraviča nobraucot vairāk, taču vairāk naudas nelūdz. "Tie, kas tur ceturtdienās izceļ to datoru laukā un kaut ko nobalso – viņiem neko nevajag savā dīvānā attālinātajā režīmā," par kompensācijām saka bijusī labklājības ministre. Viņasprāt, spējīgi cilvēki no Latvijas reģioniem arī diez vai riskētu ar Saeimas deputāta mandātu, jo izbraukāšana uz darbu varētu nebūt ģimenei izdevīga, proti, jāapmaksā pastāvīgā mājvieta plus vēl īres miteklis Rīgā.

Ērika Pucena 595 eiro ceļa kompensācija

Lielāko samaksu par transporta izdevumiem decembrī saņēmis Saeimas deputāts Ēriks Pucens no jaundibinājuma "Republika". Viņa mājas ir Kuldīgā, nav mitekļa Rīgā. Uz darbu brauc katru dienu, pārstāv reģiona intereses. Darbs no mājām nesanākot: "Mājās sieva māca bērnus un es tur Saeimā debatēju?" Pucens atzīmē, ka šādi viņam ir iespēja valstiskā līmenī iznest reģionālas problēmas, taču izmaksu ziņā viņš akcentē citu, šajos kompensāciju datos neiekļautu amatpersonu darba izmaksas. Piemēram, Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci un citus, kuriem ir "no Saeimas piekomandēta šofera mašīna". Par šiem izdevumiem informācija nav, uzsver Pucens. Viņš uzskata, ka kompensācijas ir labs mehānisms demokrātijā, jo pretējā gadījumā Saeimā nebūtu cilvēku no reģioniem: kurš gan būtu gatavs katru dienu mērot ceļu uz Rīgu par savu naudu, lai aizstāvētu savējo intereses? Jautājums būtu jāpārskata. Bet šobrīd 49 deputāti ir tikai fonā, pietiek ar 51 balsi," skaidro Pucens, kurš no Kuldīgas uz Rīgu strādāt brauc 14 reizes mēnesī un par to arī prasa kompensāciju.

Bet Latgalē deklarētais Saeimas deputāts no Nacionālās apvienības Edmunds Teirumnieks vispār neatsaucās un neizskaidroja savus transporta izdevumus attālinātā darba laikā.

Atgādinām, ka Saeimas deputāta mēnešalga 2021. gadā ir 2963 eiro pirms nodokļu nomaksas. Parlamentāriešiem kompensē izdevumus, kas radušies, realizējot savas deputāta pilnvaras. Viņiem ir iespēja saņemt īres un transporta izdevumu kompensāciju. Kompensāciju sistēma veidota tā, lai tie deputāti, kuri ievēlēti no attālākiem novadiem, būtu vienlīdzīgā situācijā, piemēram, ar rīdziniekiem. Maksimāli pieļaujamais kompensācijas apmērs tiek noteikts atkarībā no dzīvesvietas. Jo tuvāk Rīgai dzīvo deputāts, jo mazāks ir iespējamās kompensācijas apmērs.