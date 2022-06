Nedēļas cepiens: Priekšā grūts rudens un sūra ziema, bet plāna nav

Dzīves sadārdzināšanos, visticamāk, pamanījis ikviens, kurš iegājis pārtikas veikalā. Kamēr ir vasara, ziņas par turpmāku visa sadārdzināšanos "pārdzīvot" ir vieglāk, taču soctīklotāju vidē jau sākas manāms satraukums. Latvijas iedzīvotāji ar uzkrājumu veidošanu nekad nav īpaši aizrāvušies, bet tas var smagi atsaukties rudenī un ziemā.

Par rudenī un ziemā gaidāmo izdzīvošanas skolu ļaudis runā gan savās virtuvītēs, gan internetā. Tviterī lasāmas jau noformulētas domas, taču tās visas pavada neziņa un bailes – galvenokārt tāpēc, ka šobrīd nav īsti zināms, tieši cik liels būs cenu kāpums, un vai tiešām ekonomikas un energoresursu krīze būs nepieredzēti smaga.

Daudzbērnu māmiņa Una Rozenbauma jau maija izskaņā pamanījusi, ka bērni nu ir ļoti dārgs prieks; viņai piekrīt Līva Pērkone, kura sāji pajoko par atlikumu vienīgi vīnam:



Tvitera lietotāja Zane jau tagad nesaprot, kur paliek nauda:



Apdrošināšanas brokeri Gunitu Barisu satriec degvielas cenas:



Un tas tikai par dzīves ērtībām. Lielāko satraukumu tautā rada dzīves nepieciešamību sadārdzināšanās – jau tagad cenas krietni kāpušas malkai, granulām, briketēm, bet gāzes temats vispār ir kā viens liels nezināmais. Tvitera lietotājs Dzintars nav mierā ar to, ka politiķi turpina "gulēt":



Daži soctīklotāji atzīmē, ka tagad novērtē krāsnis pašu mājā, jo "Rīgas siltums" ziemā būs īpaši neizdevīgs pasākums. Kāds pat rosina tā dēvētās Godmaņa krāsniņas riktēt iekšā daudzdzīvokļu mājās:



Anita Dobe raksta: "Man jau tagad liekas, ka būs ārprāts. Ja tagad par dzīvokli maksāju ap 400, tad ziemā mazāk par 650 laikam nebūs. Plus elektrība, gāze..."

Īpaši populārs kļuvis Santas tvīts par to, vai vispār ir kāds rīcības plāns? Zem tā virknējas desmitiem pilsoņu minējumi, taču skaidrību tie nevieš. Santas ierakstu ar savām pārdomām komentējis arī polittehnologs Jurģis Liepnieks, savukārt Krišs Ēlerts piedāvā izlīdzināto maksājumu ieviešanu.



Arī "Delfi Bizness" žurnālistam Raivim Vilūnam šķiet, ka netiek pietiekoši domāts par nākotni:



Agnese atzīmē, ka gaidāmo krīzi izjutīs ne tikai trūcīgākā tautas daļa, bet arī vidusslānis:

1/.. Mani 3 cepumi par to, kas būs. Starptautiskā politikas pētniece Sigita Struberga @Krustpunkta teica, ka daudzi no mums pat neapzinās to, kas būs rudenī. Un tas mani izbiedēja.

Šoreiz to izjutīs arī tie, kuru ienākumi ir vidēji Latvijā. Tātad arī visa valsts ekonomika. https://t.co/CLuCP58aff