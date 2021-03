Nedēļas nogalē dzēsti 120 kūlas ugunsgrēki

Aizvadītajā nedēļas nogalē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) dzēsis 120 kūlas ugunsgrēkus, portālu "Delfi" informēja VUGD pārstāve Agrita Vītola.

Dzēsts arī platības ziņā lielākais zāles ugunsgrēks šogad — Daugavpilī degusi kūla 47 hektāru platībā.

Daugavpils novadā degusi arī saimniecības ēka, Jelgavas novadā – šķūnis, Olaines un Ogres novadā dega dārza mājas, bet Gulbenes novadā – nojume.

Kūlas dedzināšana ir aizliegta un sodāma rīcība, atgādina VUGD un uzsver, ka pērnās zāles dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību, veselību un īpašumu un nodara būtisku kaitējumu videi.

Aizvadītajā nedēļas nogalē glābēji no ūdenstilpēm izcēluši trīs bojāgājušos – sestdien Krimuldas novadā no Melnezera tika izcels ledū ielūzis cilvēks.

Savukārt sestdien Kārsavas novadā un svētdien Talsu novadā bojāgājuši cilvēki tika izcelti no upes.

Svētdien, neilgi pirms pusnakts, glābēji steidzās uz izsaukumu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas augšējā stāva dzīvoklī uz ieslēgtas plīts dega bez uzraudzības atstāts ēdiens. No piedūmotā dzīvokļa tika izglābts viens cilvēks.

Glābēji saņēma izsaukumu Bauskā, kur trīsstāvu mājas dzīvoklī deg piededzis ēdiens. Ugunsdzēsēji no piedūmotā dzīvokļa izveda vienu cilvēku.

VUGD steidzās uz izsaukumu Bauskā, kur divstāvu mājas pirmā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas un bija izveidojies spēcīgs sadūmojums, kā rezultātā augšējā stāva iemītnieki nespēja izkļūt no ēkas.

No piedūmotās ēkas pa logiem, izmantojot izbīdāmās kāpnes, ugunsdzēsēji izglāba četrus cilvēkus, bet vienu cilvēku no bīstamās vides izveda ar glābšanas maskas palīdzību. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies četri cilvēki.

Pulksten 16 tika saņemts izsaukums uz Ozolnieku novadu, kur dega divstāvu dzīvojamās mājas jumts un vienstāva saimniecības ēka. Ugunsdzēsējiem izdevās no liesmām nosargāt blakus esošās būves.

Sestdien VUGD saņēma izsaukumu uz Priekuļu novada Liepas pagastu, kur dega zaru kaudze, viens hektārs meža zemsedzes un pieci hektāri kūlas. Dzēšanas darbos piedalījās arī Priekuļu un Liepas pašvaldības ugunsdzēsēju formējumi.

Piektdien tika saņemts izsaukums uz Rankas ielu Rīgā, kur dega neapsaimniekota divstāvu ēka.