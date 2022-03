Nedēļas nogalē jārēķinās ar lielākiem satiksmes ierobežojumiem uz Ventspils šosejas

Sestdien, 26. martā, un svētdien, 27. martā, Ventspils šosejas (A10) būvdarbu posmā no Kūdras līdz pagriezienam uz Smārdi tiks ieviesti papildu satiksmes ierobežojumi. Lai izvairītos no sastrēguma, Latvijas Valsts ceļi (LVC) aicina autovadītājus izvēlēties apbraucamo maršrutu, portāls "Delfi" uzzināja LVC.

Savukārt maršrutā pa A10 jārēķinās ar papildu laiku ceļā.

Būvdarbu posmu iespējams apbraukt pa Rīgas apvedceļu (A5), Liepājas šoseju (A9) un reģionālo autoceļu Jelgava (Tušķi)–Tukums (P98). Šis maršruts ir par 15 kilometriem garāks nekā Ventspils šosejas maršruts.

Sestdien satiksmi būvdarbu posmā regulēs ar ceļazīmju vairogiem un vadstatņiem, atkarībā no transporta plūsmas intensitātes iespējama arī reversā satiksme pa vienu joslu ar regulētāju palīdzību. Braukšanas ātruma ierobežojums visā būvdarbu posmā ir 70 km/h, darbu zonā – 50 km/h. Būvdarbu posms būs izbraucams visiem transporta veidiem, ievērojot ieviestos satiksmes ierobežojumus.

Savukārt no pirmdienas, 28. marta, būvdarbu posmā pakāpeniski ieviesīs līdz trim ar luksoforu regulētiem posmiem, braukšanas ātruma ierobežojums visā būvdarbu posmā būs 70 km/h, reversās kustības posmos – 50 km/h. Par šiem satiksmes ierobežojumiem plašāka informācija sekos, informē LVC.

Kā informē uzņēmumā, pirmajā būvdarbu nedēļā konstatēts, ka daļa autovadītāju neievēro A10 būvdarbu posmā noteiktos ierobežojumus. "Aicinām ievērot luksoforu un satiksmes regulētāju signālus un nepārsniegt atļauto braukšanas ātrumu, lai neapdraudētu citus satiksmes dalībnieku un būvnieku drošību un dzīvību," aicina LVC.

Ventspils šosejas posmā no Kūdras līdz pagriezienam uz Ķemeriem plānots veikt ceļa segas pilno pārbūvi. Lai nodrošinātu ceļa nestspēju visā posmā, vietās, kur tas ir nepieciešams, tiks norakts kūdras slānis, aizstājot to ar derīgu grunti. Posmā izbūvēs drenējošo un salturīgo slāni, pamatus un trīs kārtās ieklās asfaltbetonu. Savukārt posmā no Ķemeru pagrieziena līdz Smārdes pagriezienam veiks asfaltbetona seguma izlīdzinošo frēzēšanu, ceļa profila labošanu un ieklās asfaltbetona segumu trīs kārtās.

Būvdarbus veic SIA "Strabag", to līgumcena ir 8 439 600 eiro (ar PVN), no tiem 7 173 660 eiro ir ES Kohēzijas fonda finansējums. Būvdarbus plānots pabeigt 2022. gada beigās.