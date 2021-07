Nedēļas nogalē no ūdenstilpēm izcelti četri bojāgājušie

Nedēļas nogalē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) no ūdenstilpēm izcēla četrus bojāgājušus cilvēkus, portālu "Delfi" informēja dienesta pārstāve Agrita Vītola.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Bojāgājušie izcelti Līvānu novadā no upes un Dienvidkurzemes novadā no dīķa. Tāpat arī Daugavpilī no upes un Jelgavas novadā no dīķa.

Nedēļas nogalē VUGD dzēsis arī 90 ugunsgrēkus. Svētdien tika saņemts izsaukums Rīgā, kur divpadsmitstāvu ēkas septītā stāva dzīvoklī dega veļas mašīna. Notikumā cieta viens cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem.

Aizvadītajā diennaktī glābēji steidzās uz izsaukumu Liepājā, kur piecstāvu mājas ceturtā stāva dzīvoklī uz ieslēgtas plīts dega ēdiens. No piedūmotā dzīvokļa tika izglābts cilvēks, kurš tika nodots NMPD mediķiem.

VUGD saņēma izsaukumu arī Talsu novadā, kur dega divstāvu dzīvojamā māja pilnā platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies četri cilvēki.

Sestdienas dienā tika saņemts izsaukums Rīgā, kur konteinerā dega atkritumi, kā arī sausā zāle. Mēģinot apdzēst liesmas pirms VUGD ierašanās, ugunsgrēkā cieta cilvēks, kurš tika nodots NMPD mediķiem.

Piektdien tika likvidēts ugunsgrēks Ventspils novada Piltenes pagastā, kur dega angārs ar siena ruļļiem. Izsaukums uz notikuma vietu tika saņemts pirmdien, 5. jūnijā, pulksten 09.04, un pulksten 23.46 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika lokalizēts.

Tāpat tika saņemts izsaukums uz Valmieras novada Vaidavas pagastu, kur dega divstāvu māja.

VUGD tika saņemts izsaukums Rīgā, kur katlu mājā dega skaidas un iekārtas.

Jau ziņots, ka VUGD ugunsdzēsēji steidzās uz izsaukumu Garkalnē, kur dega mežs 21 hektāra platībā. Dzēšanas darbos piedalījās arī Valsts meža dienesta, "Rīgas meži" pārstāvji, NBS Gaisa spēku helikopters, Inčukalna BUB. Sestdienas vakarā VUGD darbu notikuma vietā pabeidza un notikuma vietā darbu trupināja "Rīgas meži" pārstāvji.

VUGD saņēma izsaukumu Rīgā, kur piecstāvu mājas trešā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas. No piedūmotām telpām tika izglābti seši cilvēki.

Tāpat tika saņemts izsaukums Ogrē, kur dega vieglā automašīna. Ugunsgrēkā cieta cilvēks, kurš tika nodots NMPD mediķiem.

Svētdien tika saņemts izsaukums uz Tvaika ielu Rīgā, kur bija radusies gāzes noplūde no pazemes gāzes uzpildes rezervuāra. Cilvēki no objekta tika evakuēti un teritorija norobežota. Noplūdi likvidēja "Latvijas Propāna gāzes" darbinieki, veicot gāzes pārsūknēšanu uz rezerves cisternām.

Savukārt naktī uz pirmdienu pulksten 02.25 tika saņemts izsaukums Liepājā, kur divi cilvēki bija iekrituši skursteņa šahtā. Ugunsdzēsēji izcēla cilvēkus un nogādāja līdz NMPD transportlīdzeklim.

Kopumā aizvadītajās diennaktīs VUGD saņēma 220 izsaukumus – 90 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem 11 bija meža ugunsgrēki, 83 uz glābšanas darbiem, bet 47 izsaukumi bija maldinājumi.