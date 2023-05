Nedēļas nogalē ugunsgrēkos cietuši pieci cilvēki un viens gājis bojā

Aizvadītajā nedēļas nogalē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 239 izsaukumus, kuros kopumā cietuši pieci cilvēki, savukārt viens gājis bojā, portālu "Delfi" informēja dienestā.

Jau vēstīts, ka sestdien pulksten 17.54 VUGD saņēma izsaukumu uz Tukuma novada Sēmes pagastu, kur netālu no dzīvojamās mājas deg siena ruļļi. Dzēšanas darbi noslēdzās pēc nepilnām divām diennaktīm.

Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka divās sešus metrus augstās kaudzēs deg siena ruļļi kopumā 2000 kvadrātmetru platībā. Pulksten 23.49 ugunsgrēka izplatīšanos izdevās ierobežot un ugunsdzēsēji no liesmām nosargāja 20 metru attālumā esošo dzīvojamo māju, saimniecības ēku un malkas šķūni. Notikuma vietā strādāja Engures brīvprātīgie ugunsdzēsēji, bija piesaistīta īpašnieka traktortehnika. Dzēšanas darbi noslēdzās pēc nepilnu divu diennakšu darba – pirmdien piecos vakarā, norāda VUGD pārstāve Ilze Dāme-Birziņa.

Pirmdien dienestā saņemts izsaukums uz Ogres novada Lielvārdi, kur divstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā dega istaba un loga rāmis. Pārmeklējot ēku, ugunsdzēsēji atrada cilvēku, kam NMPD mediķi konstatēja nāvi. Pulksten 7.59 ugunsgrēks tika likvidēts.

Naktī uz otrdienu ugunsdzēsēji devās uz Madonas novada Mārcienas pagastu, kur bija avarējusi vieglā automašīna. Trīs cilvēki no automašīnas bija izkļuvuši pašu spēkiem, savukārt vienu cilvēku glābēji atbrīvoja, izmantojot hidrauliskos instrumentus. Visi četri cietušie tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem.

Pirmdien tika saņemts izsaukums uz Viestura prospektu Rīgā, kur deviņsstāvu dzīvojamā mājā dega otrā stāva dzīvokļa balkons un istaba, kā arī trešā, ceturtā un piektā stāva dzīvokļu balkoni. Kopējā degšanas platība – 35 kvadrātmetri. Pirms VUGD ierašanās pašu spēkiem evakuējās seši cilvēki. Ugunsdzēsēji evakuēja vienu cilvēku.

Svētdienas vakarā ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Zentas Mauriņas ielu Rīgā, kur daudzdzīvokļu ēkā kādā dzīvoklī uz plīts bija piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens. Par piedūmojumu mājoklī signalizēja dūmu detektors. Ugunsdzēsēji no dzīvokļa izglāba vienu cilvēku.

Tāpat glābēji saņēma izsaukumu Vecāķu prospektā Rīgā, kur deg garāža. Notikuma vietā konstatēts, ka ar atklātu liesmu deg garāža pilnā platībā un garāžā iekšā deg viena vieglā automašīna, bet blakus garāžai deg vēl viena automašīna. Ugunsdzēsējiem no liesmu izplatības izdevās nosargāt blakus esošo ēku. Pēc divām stundām darbs notikuma vietā noslēdzās.

VUGD saņēma izsaukumu uz Jelgavas novada Glūdas pagastu, kur uz lauka dega aptuveni 120 siena ruļļi 100 kvadrātmetru platībā, kā arī zāle un niedres.

Tāpat glābēji saņēma izsaukumu uz Salaspils novada Salaspils pagastu, kur dega vienstāva pirts telpa un priekštelpa. Dzēšanas darbu laikā cieta ugunsdzēsējs glābējs, kurš tika nodots NMPD.

Ap pusdienlaiku ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Ogres novada Jumpravas pagastu, kur divstāvu dzīvojamās mājas otrajā stāvā dega dzīvoklis un bēniņi. Pirms VUGD ierašanās evakuējās četri cilvēki, viens no tiem notikumā cieta. Ugunsgrēkā cieta arī glābējs, abi cietušie nodoti NMPD.

Rīta pusē tika saņemts izsaukums uz Dienvidkurzemes novada Dunalkas pagastu, kur divstāvu dzīvojamā mājā dzīvoklī uz plīts bija dedzināti plastmasas izstrādājumi. Ugunsgrēkā cieta cilvēks.

Naktī uz svētdienu glābēji saņēma izsaukumu uz Aizkraukles novada Aizkraukli, kur dega vienstāva dzīvojamā māja. Pārmeklējot ēku, tika atrasts un izglābts cilvēks, kurš ugunsgrēkā cieta un tika nodots mediķiem.

Piektdien VUGD saņēma izsaukumu uz Dienvidkurzemes novada Dunikas pagastu, kur dega vienstāva dzīvojamās mājas jumts. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies septiņi cilvēki. Mājoklī par ugunsgrēku bija signalizējuši uzstādītie dūmu detektori. Notikuma vietā strādāja arī četri Rucavas un trīs Dunikas pašvaldību formējumu ugunsdzēsēji.

VUGD saņēma informāciju, ka patvēruma centrā Ropažu novada Ropažu pagastā ir izcēlies ugunsgrēks. Notikuma vietā, konstatēts, ka trīstāvu ēkas otrajā stāvā deg istaba. Pamanot ugunsgrēka izcelšanos, no ēkas uzsākta cilvēku evakuācija un kopumā no tās evakuējās 67 cilvēki. Evakuējoties no ēkas, cieta viens cilvēks, kurš nodots NMPD mediķiem.

Piektdien glābēju palīdzība bija nepieciešama arī Ludzas novada Pildas pagastā, kur bija noticis ceļu satiksmes negadījums. Ugunsdzēsēji atbrīvoja automašīnā iesprostoto cilvēku un nodeva to Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Notikuma vietā tika atvienotas automašīnas klemmes.

Aizvadītajās četrās diennaktīs VUGD saņēma 239 izsaukumus – 126 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā 26 uz kūlas ugunsgrēku dzēšanu un astoņus uz meža ugunsgrēku dzēšanu, 75 uz glābšanas darbiem, bet 38 izsaukumi bija maldinājumi.