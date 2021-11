Nedēļas nogalē ugunsgrēkos dzīvību zaudējuši četri cilvēki

Aizvadītajā nedēļas nogalē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 126 izsaukumus, no kuriem 38 bija uz ugunsgrēku dzēšanu. Ugunsgrēkos bojā gājuši četri cilvēki, portālu "Delfi" informēja dienesta pārstāve Agrita Vītola.

Naktī uz pirmdienu pulksten 3.04 VUGD saņēma izsaukumu uz Daugavpils ielu Ogrē, kur dega pārvietojamais treilers un kravas automašīnas riteņi. Notikumā cieta viens cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Neilgi pirms pulksten 5 ugunsgrēks likvidēts.

Pulksten 1.49 ugunsdzēsēji steidzās uz izsaukumu Krāslavas novada Piedrujas pagastā, kur vienstāva koka dzīvojamā mājā dega divas. Notikuma vietā tika atrasts viens bojāgājis cilvēks.

Svētdien tika saņemts izsaukums uz Aizputes ielu Priekulē, kur dega divstāvu mājas otrais stāvs un jumts. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās pieci cilvēki.

Naktī uz svētdienu VUGD saņēma izsaukumu uz Krāslavas novada Ūdrīšu pagastu, kur pilnā platībā deg vienstāva dzīvojamā māja. VUGD ierašanās brīdī ar ķieģeļiem apšūtās koka ēkas jumts jau bija iebrucis. Notikuma vietā tika atrasti divi bojāgājuši cilvēki..

Sestdienas vakarā tika saņemts izsaukums Ugālē, kur vienstāva mūra mājā dega sadzīves priekšmeti. Ugunsdzēsēji no degošās ēkas izveda vienu cilvēku, kurš bija cietis un tika nodots NMPD mediķiem. Pirms VUGD ierašanās bija evakuējušies seši cilvēki.

Naktī uz sestdienu divos naktī glābēji steidzās uz izsaukumu Ilūkstes ielā Rīgā, kur sešpadsmitstāvu mājā bija nostrādājusi automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka ēkas otrā stāva dzīvoklī deg sadzīves priekšmeti un izveidojies spēcīgs sadūmojums.

No degošā dzīvokļa tika izglābts viens cilvēks, kurš bija cietis un tika nodots NMPD mediķiem un vēl viens cilvēks, izmantojot glābšanas masku, tika izglābts no blakus dzīvokļa. No ēkas tika evakuēti 45 cilvēki. Pulksten 4.22 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.

Jau ziņots, ka piektdien neilgi pirms pusnakts VUGD saņēma izsaukumu uz Rūpnīcu ielu Olainē, kur saskaņā ar sākotnējo informāciju vienstāva ražošanās ēkā bija notikusi tehnoloģiskas iekārtas eksplozija, kā rezultātā telpā izcēlies ugunsgrēks un izveidojies spēcīgs sadūmojums. Notikuma vietā dega angāra tipa vienstāva dzelzsbetona ražošanas ēka un ķīmiska viela. Ēkā tika atrasts viens bojāgājis cilvēks. Viens cilvēks no ēkas tika evakuēts un bija cietis, un tika nodots NMPD mediķiem.

Piektdien saņemts izsaukums Maltās, kur ar atklātu liesmu dega divstāvu saimniecības ēka, šķūnis un garāža zem viena jumta un blakus esošas ēkas ārējā apdare. Mēģinot apdzēst liesmas pirms VUGD ierašanās, notikumā cieta viens cilvēks, kurš tika nodots NMPD mediķiem.

Pēcpusdienā tika saņemts izsaukums Pūrē, kur dega divstāvu ražošanas ēkas otrais stāvs un jumts.

Svētdien Liepājā no Karostas kanāla tika izcelts bojāgājis cilvēks un nodots Valsts policijas darbiniekiem.

Svētdien VUGD saņēma informāciju, ka Bauskas novada Īslīces pagastā grāvī uz ūdens virsmas redzams degvielai līdzīgs plankums.

Notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka no lietus notekūdeņu caurules grāvī ieplūdusi viela, veidojot plankumu divu metru garumā. VUGD divās vietās uzstādīja absorbējošās bonas sešu metru garumā, nodeva informāciju par notikumu Valsts vides dienestam.

Kopumā pagājušajās diennaktīs VUGD saņēma 126 izsaukumus – 38 uz ugunsgrēku dzēšanu, 56 uz glābšanas darbiem, bet 32 izsaukumi bija maldinājumi.