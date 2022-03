Nedēļas nogalē VUGD dzēsis 43 kūlas ugunsgrēkus

Aizvadītajā nedēļas nogalē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) dzēsis 43 kūlas ugunsgrēkus, portālam "Delfi" norādīja VIGD pārstāve Agrita Vītola.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pavisam kopš 13. februāra, kad tika reģistrēts šī gada pirmais kūlas ugunsgrēks, dzēsti jau 92 kūlas ugunsgrēki.

VUGD aicina nededzināt zemi, jo kūlas dedzināšana ir sodāma rīcība. Pērnās zāles dedzināšana nodara postu videi, kā arī apdraud cilvēku veselību, dzīvību un īpašumus, atgādina dienests.

Svētdien VUGD saņēma izsaukumu Ogrē, kur uz ledus atradās trīs bērni. Paklausot ugunsdzēsēju glābēju aicinājumam, bērni nonāca malā un tūdaļ aizskrēja no notikuma vietas. VUGD atgādina, ka atrasties uz ūdenstilpju ledus ir bīstami.

Daugavpilī un Alsungā nedēļas nogalē cilvēki dīķos arī slīka. Abos gadījumos cilvēki tika no ūdenstilpnes pirms VUGD ierašanās.

Svētdien pulksten 21.55 ugunsdzēsēji steidzās uz izsaukumu Lokomotīves ielā Rīgā, kur piecstāvu mājā uz balkoniem un dzīvokļos no otrā līdz piektajam stāvam dega sadzīves priekšmeti 48 kvadrātmetru platībā. No piedūmotās ēkas, izmantojot glābšanas maskas, izglāba 13 cilvēkus, no kuriem divi bija cietuši un tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.

Pulksten 1.24 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts. Ugunsgrēka iespējamais iemesls saistīts ar neuzmanību rīcību ar uguni – neuzmanīgu smēķēšanu. Tikai vienā no mājokļiem, kurus skāra ugunsnelaime, bija uzstādīts dūmu detektors.

VUGD atgādina, ka visos mājokļos – gan dzīvokļos, gan privātmājās – obligāti ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu.

Sestdien pulksten 21.06 VUGD saņēma izsaukumu uz Baznīcas ielu Liepājā, kur piecstāvu mājas dzīvokļa virtuvē uz ieslēgtas plīts dega ēdiens 0,01 kvadrātmetra platībā. Notikuma vietā glābēji uzmodināja cilvēku, kutš atradās istabā, un izveda viņu no piedūmotā dzīvokļa. 21 minūtes laika VUGD darbu notikuma vietā pabeidza. Dūmu detektors mājoklī nebija uzstādīts.

Pulksten 19.18 VUGD steidzās uz Bauskas novada Iecavas pagastu, kur vienstāva mājā bija izveidojies spēcīgs sadūmojums. Notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka sadūmojums izveidojies nepareizas apkures iekārtas ekspluatācijas rezultātā – krāsnī gruzdēja grāmata un nebija atvērts aizbīdnis. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās kaimiņš no sadūmotā dzīvokļa izglāba vienu cilvēku, kurš tika nodots NMPD mediķiem

Savukārt pulksten 11.22 ugunsdzēsēji steidzās uz izsaukumu Bauskas ielā Jelgavā, kur dega dārza māja piecu kvadrātmetru platībā. No ēkas izglāba vienu cilvēku. Iespējamais ugunsgrēka iemesls saistīts ar nepareizi izbūvētas apkures ierīces izmantošanu. Pulksten 12.42 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza. Arī šajā mājoklī dūmu detektors nebija uzstādīts.

Kopumā aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 11. marta pulksten 6.30 līdz 14. martam pulksten 6.30, VUGD saņēma 208 izsaukumus – 102 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem 43 bija kūlas ugunsgrēki, 69 uz glābšanas darbiem, bet 37 izsaukumi bija maldinājumi.