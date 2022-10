Nedēļu līdz balsojuma beigām Rīgas apkaimju attīstības ieceru līderos divi projekti

Nedēļu līdz balsojuma beigām Rīgas apkaimju attīstības ieceru līderos Zunda un Nameja krastmalas labiekārtošanas projekts, informēja Rīgas domē.

Iedzīvotāji aicināti balsot par kādu no 30 Rīgas iedzīvotāju un apkaimju biedrību līdzdalības budžeta konkursam iesniegtajām apkaimju attīstības iecerēm. Trijās nedēļās balsojumā piedalījies konkursa vēsturē lielākais iedzīvotāju skaits – jau vairāk nekā 27 000.

Sākoties pēdējai balsojuma nedēļai, visvairāk iedzīvotāju balsu līdz šim ieguvis Zunda un Nameja krastmalas labiekārtošanas projekts. Tam seko bērnu rotaļu laukuma izveide Ziepniekkalna kāpās un bērnu rotaļu un iedzīvotāju atpūtas laukuma iekārtošana Purvciemā. Tāpat starp visvairāk atbalstītajiem projektiem ir spēļu un vingrošanas elementu izvietošana gar Dārziņu meža taku, bērnu rotaļu laukuma iekārtošana Bieriņos un skeitparka izveide Vecmīlgrāvī.

Iedzīvotāji aktīvi balsojuši arī par pastaigu takas "Sajūti Juglu" iekārtošanu Juglas ezera krastā, Hospitāļu un Miera ielas stūrī esošā skvēra apgaismošanu un labiekārtošanu, bērniem paredzēta vingrošanas un sportiskā centra izveidi Ķengaragā, bērnu rotaļu laukuma izveidi Mīlgrāvī. Šie ir projekti, kas tiktu īstenoti, ja balsojums noslēgtos šodien.

Balsošana par visām 30 līdzdalības budžeta konkursa iesniegtajām apkaimju attīstības iecerēm notiek vietnē "balso.riga.lv" un klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu punktos. Katrs iedzīvotājs var nobalsot tikai vienu reizi, atbalstot tikai vienu projektu. Balsot var ikviens, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu.

Pašvaldība īstenos tās ieceres, kuras balsojumā gūs vislielāko rīdzinieku atbalstu. Atbalstītos projektus īstenos Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde.

Līdzdalības budžets ir iespēja iedzīvotājiem tieši lemt par to, kā tiek izmantota daļa no pilsētas budžeta, gan pašiem iesniedzot apkaimju attīstības ieceres, gan balsojot par tām, kuras pašvaldībai īstenot. Šogad līdzdalības budžeta finansējums ir 700 000 eiro, un katras ieceres īstenošanai maksimāli pieejami 70 000 eiro. Tas nozīmē, ka tiks īstenotas vismaz 10 no 30 balsojumam nodotajām iecerēm.

Iepriekšējā līdzdalības budžeta konkursā 2021. gadā kopā pieejamais finansējums bija 0,5 miljoni eiro, un rīdzinieki atbalstīja 12 projektus.

Rīgas pašvaldība līdzdalības budžeta konkursu un iedzīvotāju balsojumu organizē kopš 2019. gada. Kopš 2019. gada rīdzinieki konkursā iesnieguši kopā 127 projektu pieteikumus. Īstenošanai pirmajos trīs konkursa gados nodoti 24 projekti. No tiem astoņi projekti ir īstenoti pilnībā, bet 16 projekti pašlaik ir dažādās īstenošanas fāzēs.