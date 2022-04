'Neētiski' - komisija kritizē Kiršteina pausto Mičerevska palīdzei sēru brīdī

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija otrdien, 26. aprīlī, kā neētisku vērtēja mikroblogošanas vietnē "twitter" deputāta Aleksandra Kiršteina (NA) pausto parlamentārieša Māra Mičerevska palīdzei Selmai Teodorai Levrencei brīdī, kad viņa pavēstīja par sava tēva nāvi.

Iepriekš Levrence "twitter" saviem sekotājiem pavēstīja par tēva nāvi, uz ko Kiršteins norādīja: "Jocīgi, ja tēta nebūtu, bet tā vietā būtu divas lesbietes, kā gan piedzimtu civilās partnerības piekritēji? Tātad lielie atbalstītāji citiem nenovēl tās priekšrocības, ko paši baudījuši, augot normālās ģimenēs."

Vēlāk Kiršteins minēto "twitter" ierakstu izdzēsa un ierakstīja atvainošanos: "Mans tvīts tiešām nebija laikā, jo neuztvēru fotogrāfiju kā tikko notikušu cilvēka aiziešanu, bet kā atmiņas par skaistu dzīvi. Tāpēc atvainojos un izsaku patiesu līdzjūtību Selmai! Politiskas diskusijas par dažu likumu lietderību turpināsim vairāk piemērotā laikā un vietā."

Tomēr Mičerevskis par notikušo vērsās Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā. Deputāts iesniegumā komisijai lūdza izvērtēt Kiršteina izteikumus par Levrences tēva nāvi, vai tie saskan ar deputāta ētikas kodeksa 7. punktu, kas paredz, ka deputāts publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var būt aizskaroša, kā arī nelieto apvainojošus vai ar Saeimas cieņu nesavienojamus izteicienus; deputāts balstās uz faktiem, to godīgu interpretāciju un argumentāciju.

Komisijas sēdē Kiršteins atzina, ka viņš īsti nesaskata iesnieguma jēgu. "Par ko ir Mičerevska iesniegums? Par manu jautājumu, par viedokli vai par to, ka rakstīju nepiemērotā brīdī? Tas, ka rakstīju nepiemērotā brīdī, piekrītu. Es par to jau atvainojos," teica deputāts un papildus izklāstīja savu pārliecību par vērtību graušanu Eiropā, viena dzimuma pāriem, ģimenes vērtībām utt.

Mičerevskis gan pauda pārliecību, ka jautājums par ģimenes vērtību stiprināšanu nav bijis īsti iederīgs brīdī, kad Levrencei bijis jādomā par to, kā atgādāt sava tēva mirstīgās atliekas uz Latviju. "Man tas nešķiet ētiski," secināja deputāts.

Kiršteins atzina, ka viņām esot pirmā dzirdēšana par cilvēka mirstīgo atlieku vešanu Latviju. "Ja ["twitter" ierakstā] būtu teikts, ka tas noticis tajā dienā, es neko tādu nebūtu rakstījis," skaidroja Kiršteins.

Deputāts Raivis Dzintars (NA) pauda, ka viņa partijas biedra izteikumi tika pausti "ļoti neveiksmīgi izvēlētā laikā". "Neatkarīgi no manas pārliecības, pēc šī ieraksta parādīšanās, publiski paudu, ka man tas nav pieņemami un šāds [Kiršteina] ieraksts ir ētikas pārkāpums," teica politiķis.

Tajā pašā laikā Dzintars aicināja komisiju ņemt vērā faktu, ka Kiršteins pavisam drīz publiski un korekti atvainojās par saviem izteikumiem. Politiķis atgādināja, ka Saeimas ētikas komisija ir skatījusi dažādus pārkāpumus un bijuši reti gadījumi, kad persona, par kuru iesniegts iesniegums, pilnībā atzīst pārkāpumu un beigu beigās atvainojies.

"Aicinu ņemt vērā, ka Kiršteins par pausto ir atvainojies, kā arī notikušo pārrunājām frakcijā," sacīja dzintars un aicināja Mičerevski tomēr atsaukt savu iesniegumu. Iesnieguma iesniedzējs atzina, ka viņš to atsauktu, ja nebūtu iesniegumu rakstījis par citu cilvēku. Tāpat viņš norādīja, ka Levrence neesot saņēmusi Kiršteina atvainošanos. Deputāts aicināja komisiju tomēr pieņemt kaut kādu lēmumu.

Deputāts Ilmārs Dūrītis (AP) atzina, ka Mičerevska iesniegums komisijai ir saudzīgs, jo pēc Dūrīša domām, Kiršteina rīcība bijusi "klaji neētiska". "Tas ir nesmuki, nekaunīgi un zemiski," uzsvēra deputāts.

Dūrītis kritizēja Kiršteina pausto par viena dzimuma vecākiem. "Kiršteina izteikums par divām mammām ir pelnījis tik izskatīts ētikas komisijā, jo jūs šķirojat cilvēkus, norādot, kuri ir normālie, un kuri nav. Pirms jebkurš cilvēks runā publiski, pauž kaut kādu saturu publiski, viņam jāpadomā, kā jūtas tie cilvēki, kuri dzird to, ko jūs runājat, lasa to, ko jūs runājat un ir no ģimenes, kurā ir divas mammas vai divi tēti. Kā jūtas bērni šajās ģimenēs? Ko viņiem darīt? Iet prom no sava ģimenes? Jūs kā Saeimas deputāts sakāt, ka tas ir kaut kas šausmīgs, bet bērni to nav izvēlējušie. Ētikas komisijai šādi izteikumi ir stingri jānosoda," uzsvēra Dūrītis.

Kiršteins pauda, ka viņš nenosoda cilvēkus, kas izlemj dzīvot kā viena dzimuma pāri, tajā pašā laikā piebilstot, ka Satversmē ir noteikta vārda brīvība. Dzintars gan aicināja kolēģus diskutēt par iesniegumā minēto, nevis paplašināt diskusijas tematus.

"Ja runāja par iesniegumā minēto. Jā, tas nebija atbilstoši ētikas kodeksam. Tomēr deputāts ir publiski atvainojies un atsaucis savus izteikumus. Manuprāt, tas ir pamats lai nerosinātu pārkāpumu. Ja tomēr lemjam par pārkāpumu, tad aicinu izteikt mutvārdu brīdinājumu," sacīja Dzintars.

Komisijas vairākums pauda pārliecību, ka pret Kiršteinu ir ierosināma deputātu ētikas pārkāpuma lieta. Pieci deputāti atbalstīja lietas ierosināšanu, divi atturējās balsojumā par lietas ierosināšanu, bet divi nebalsoja.

Pēc Kiršteina lūguma Ētikas komisija par lietas ierosināšanu lems nākamnedēļ gaidāmajā komisijas sēdē .