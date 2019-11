'Nekā personīga' par LNT slēgšanu: mediju politika Latvijā ir izgāzusies

"Daudzi soctīklos ironizē, ka LNT slēgšana rāda, kāds ir kapitālisms. Un nevajagot par to pārdzīvot. Iespējams. Bet ir kāda būtiska nianse. Notiekošais parāda to, cik mūsu - žurnālistu - darbs tik mazā tirgū kā Latvija ir neaizsargāts," tādu viedokli sestdien pauda TV3 raidījuma "Nekā personīgi" žurnālisti.

"Prozaiski runājot, dažu stundu laikā ir iespējams "izslēgt gaismu" vienā no senākajiem un pamatīgākajiem ziņu dienestiem Latvijā. Tieši tik trausla ir tā Satversmē nostiprinātā vārda brīvība. Saeimā par šo jomu atbild cilvēki, kuriem maigi sakot ir interesants viedokli par to, kā jāstrādā medijiem un žurnālistiem. Atbildīgais Kultūras ministrs uz visiem jautājumiem - arī šo - atbild iepriekš iemācītas neko neizsakošas frāzes. Un atbildīgā padome - par šo veidojumu šobrīd droši vien nav jēgas pat runāt. Mediju politika Latvijā ir izgāzusies. No žurnālistikas kvalitātes viedokļa šādas būtiskas pārmaiņas notiek laikā, kad nav neviena, kurš ar savu vārdu un autoritāti varētu nostāties žurnālistu pusē," pauda raidījuma veidotāji.

Viņi sacīja, ka ir no tiesas ļoti žēl LNT kolēģu, kuriem daudziem no sirds iemīļotā darba vieta ir jāpamet: "Mums ir žēl arī par tiem aizkadra cilvēkiem, kurus jūs ikdienā neredzat, bet bez viņiem, mēs ar jums nevarētu sarunāties. Un kā uzzinām šodien - atlaišanas LNT ir tikai sākums. Un drīzumā ardievas darbam nāksies teikt daudziem no mūsu kolēģiem TV3."

"Ja šis orkāns, kas gāžas pāri LNT un TV3 nozīmētu uzlabotu žurnālistikas kvalitāti, izcilus jaunus raidījumus, būtiskas reformas, skatītāji būtu tikai ieguvēji. Bet šobrīd visi LNT un TV3 cilvēki ir kļuvuši par mērvienībām ekseļa tabulās. Un ja godīgi - reti kurš šeit saprot - kas īsti notiek. Un no šī visa cietīsit jūs. Jo patiesību iespējams noskaidrot, kad pastāv diskusija un viedokļu dažādība. To pieņemts dēvēt par vārda brīvību un demokrātiju," raidījuma noslēgumā sacīja žurnālisti.

Jau vēstīts, ka piektdien mediju grupā "All Media Baltics", kas paziņojusi par telekanālu TV3 un LNT ziņu dienestu apvienošanu, sākta darbinieku atlaišana.

Latvijas Žurnālistu asociācijas valde publiskā paziņojumā skaidroja, ka ziņu dienesta slēgšana ir sliktākais notikums Latvijas elektronisko mediju nozarē pēdējā desmitgadē.

"Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome nav uzskatījusi par vajadzīgu risināt mediju vides problēmas, tā vietā koncentrējoties uz savām attiecībām ar konkrētiem medijiem un to vadītājiem. Reaģējot uz ziņām par LNT ziņu dienesta slēgšanu, dzirdamas plakanas frāzes par informatīvās telpas drošību, ļauno spēku ieinteresētību, sabiedrisko mediju stiprināšanu. Tas pats, kas tiek atskaņots jau ilgu laiku," minēts LŽA paziņojumā, kurā organizācija aicina pāriet no runāšanas pie darbiem un izdarīt konkrētas lietas, tostarp LŽA aicina "All Media Baltics" ziedot daļu savas pērnā gada peļņas, izmaksājot pienācīgas kompensācijas darbiniekiem, ar kuriem darba attiecības neturpināsies.

Plānots, ka pēc reorganizācijas jaunajā platformā darba dienās plkst.6 būs skatāms raidījums "900 sekundes", plkst.18 sekos "TV3 ziņas īsumā", plkst.19.10 tiks pārraidīts raidījums "Bez Tabu", plkst.20 - "TV3 ziņas", plkst.20.35 - raidījums "Degpunktā", bet dienas ziņu pārraides noslēgs "Sporta ziņas" plkst.20.55 un "Laika ziņas" plkst.20.58. Savukārt sestdienās plkst.20 skatītājiem tiks piedāvāts raidījums "TV3 ziņas Sestdienā", kamēr svētdienās, kā ierasts plkst.19.10, skatītāji varēs vērot raidījumu "Nekā personīga", bet plkst.20 - "TV3 ziņas Svētdienā".

2017.gada 18.oktobrī tika noslēgts darījums, kura rezultātā starptautisks aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums "Providence Equity Partners" iegādājās Zviedrijas mediju grupas "MTG" biznesu Baltijā. Mediju grupa nodrošina televīzijas kanālu TV3, LNT, TV6, "Kanāls2", radio "Star FM", Latvijas video portāla "TVPlay", ziņu un izklaides portāla "Skaties.lv", "TVPlay Home" satelīttelevīzijas un "SmartAD" darbību Baltijas valstīs.