Nekārtības Imantā: cietušajam zēnam nav smagu miesas bojājumu

Zēnam, kurš 5. maijā Imantā cieta vienaudžu uzbrukumā, nav smagu miesas bojājumu, bet viņš joprojām izjūt bailes saistībā ar notikušo, rakstiskā intervijā portālam "Delfi" atklāja viņa tēvs Konstantīns.

Vīrietis norādīja, ka zēnam ir sasitumi uz sejas un rokām, kā arī kājām, taču nav konstatēts smadzeņu satricinājums.

Atstāstot 5. maija notikumu, Konstantīns norādīja, ka konflikts izcēlies tieši tai dienā. Kāds no cietušā zēna draugiem agrākā dienā esot iekļuvis konfliktsituācijā ar citu jauniešu kompāniju, kuri esot solījušies viņu "nogalināt". 5. maijā cietušais atradies kopā ar šo puisi, kad ieradusies otrā kompānija, kura metusies viņiem pakaļ. Pārējiem izdevās aizbēgt, taču cietušais zēns tika aizvilkts uz mežu.

Vaicāts par sadarbību ar policiju, Konstantīns atzīmēja, ka tā būs veiksmīga, ja visi vaininieki tiks notiesāti ar "augstāko soda mēru". Tēvs arī norādīja, ka skola ir sazinājusies ar ģimeni un nodrošinājusi psihologa konsultācijas.

Konstantīns arī pārmeta policijai, ka tā esot pārlieku ilgu ieradusies notikuma vietā un pauda cerību, ka "mātes ar mierīgu sirdi varēs sūtīt savus bērnus pastaigās, nebaidoties, vai tie no pastaigas atgriezīsies sveiki un veseli".

"Delfi" jau vēstīja, ka sociālajās vietnēs tika publicēts videoieraksts, kurā redzams, ka vairāki zēni, sitot un sperot, uzbrūk vienaudzim, savukārt vairāki jaunieši noskatās un filmē notiekošo. Nežēlīgā vienaudža piekaušana izraisījusi plašas diskusijas sabiedrībā un nosodījumu policijas darbam, apgalvojot, ka policija ilgstoši neieradās uz notikuma vietu.

Iekšlietu ministrs Māris Kučinskis (AS) pirmdien norādīja, ka problēma radusies pēc tam, kad vidusskolas pagalmā kāds no vienas kompānijas nejauši iesviedis ar akmeni kādam no citas kompānijas.