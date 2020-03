Nemainīgā sastāvā atkārtoti ievēlēta Latvijas Mediju ētikas padome.

25. martā notika Biedrības "Latvijas Mediju ētikas padome" pirmā attālinātā biedru kopsapulce. Tās laikā vienbalsīgi tika apstiprināts Biedrības pirmā darbības gada pārskats un revidenta atzinums, kā arī nemainīgā sastāvā atkārtoti tika ievēlēta Biedrības Ētikas padome.

Ētikas padomes sastāvā turpinās darboties Guntars Līcis (kandidātu izvirzīja AS "Latvijas Mediji"), Skaidrīte Lasmane (izvirzīja Latvijas Žurnālistu asociācija), Daiga Sproģe (izvirzīja AS "DELFI"), Aleksandrs Mirlins (izvirzīja Latvijas Preses izdevēju asociācija), Anda Rožukalne (izvirzīja SIA "Novadu ziņas"), Andris Ķēniņš (izvirzīja Latvijas Raidorganizāciju asociācija), Baiba Liepiņa (izvirzīja Latvijas Reklāmas asociācija), Dita Deruma (izvirzīja SIA "TV NET") un Anna Peipiņa (izvirzīja SIA "ŽURNĀLS SANTA").

Nemainīgā sastāvā ievēlētā Ētikas padome arī turpmāk uzraudzīs Biedrības Ētikas kodeksa principu un normu īstenošanu, izskatīs sūdzības par ētiska rakstura pārkāpumiem mediju darbībā, kā arī vērtēs iespējamus vārda brīvības pārkāpumus. Tāpat Biedrības statūti paredz Ētikas padomes tiesības paust viedokli par citiem nozares jautājumiem, kas saistīti ar apdraudējumu mediju videi, redakcionālajai autonomijai un mediju neatkarībai. Biedrības Ētikas padome uz pirmo darba atklāšanas sēdi sanāks jau šā gada martā.

Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī un pastiprinātu drošības pasākumu ievērošanu, pirmo reizi biedru kopsapulce notika, izmantojot tiešsaistes saziņas līdzekļus. Lai gan šobrīd atcelti vairāki aprīlī un maijā paredzētie biedrības pasākumi pirmā Latvijas mediju ētikas mēneša ietvaros, tostarp 3. aprīlī plānotais mediju forums "Badināt nedrīkst barot", "Latvijas Mediju ētikas padome" aktīvi turpina darbu īstenot attālināti, jo mediju ētikas un informācijas precizitātes jautājumi nezaudē aktualitāti arī infekcijas slimības izplatības laikā.

Biedrības "Latvijas Mediju ētikas padome" mērķis ir veicināt ētiskas mediju prakses attīstību un sekmēt mediju pašregulāciju Latvijas mediju telpā. biedri pārstāv visu formu un žanru medijus, mediju asociācijas un organizācijas, kas darbojas mediju jomas pētniecībā. Šobrīd biedrībā apvienojušies divdesmit trīs biedri - Latvijas Raidorganizāciju asociācija, Latvijas Preses izdevēju asociācija, Latvijas Žurnālistu asociācija, Latvijas Reklāmas asociācija, SIA "LETA", AS "Cits Medijs", SIA "Novadu ziņas", AS "Latvijas Mediji", AS "DELFI", VSIA "Latvijas Televīzija", VSIA "Latvijas Radio", SIA "Firma Zemgale", SIA "ŽURNĀLS SANTA", SIA "Cēsu Druva", SIA "Reģionu Mediji", VSIA "Latvijas Vēstnesis", SIA "Stockholm School of Economics in Riga", SIA "TV NET", SIA "All Media Latvia", SIA "Cēsu Druva", SIA "BAUSKAS DZĪVE", SIA "Staburags" un SIA "JAUNAIS KURZEMNIEKS".

Lai sekmētu ētiskas mediju prakses attīstību un mediju pašregulāciju, Biedrība aicina medijus, to organizācijas un ar mediju jomu saistītas profesionālās organizācijas un nozares profesionāļus kļūt par biedrības Latvijas Mediju ētikas padome biedriem. Par biedru var kļūt jebkura juridiska persona vai personālsabiedrība, kuras pamatdarbība ir mediju jomā vai tā aktīvi atbalsta šādu darbību un ir ieinteresēta Biedrības sekmīgā darbībā. Asociētā biedra statusā par Biedrības biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga un tiesībspējīga persona, kura piekrīt Biedrības statūtiem. Vairāk informācijas par dalību var iegūt biedrības interneta vietnē www.lmepadome.lv.