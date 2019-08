Nemieri Kolkas pagastā – Pūce prasa paskaidrojumus Dundagas novada domei

Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrs Juris Pūce (AP) pieprasījis paskaidrojumus no Dundagas novada domes par lēmumu atbrīvot no amata Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju Aldi Pinkenu, portālu "Delfi" informēja ministra padomniece Agnese Vārpiņa. Ministra rīcība sekojusi pēc tam, kad ceturtdien pie Dundagas novada domes ap 350 cilvēku protestēja pret tās vadības stilu, prasot atjaunot amatā Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju vai domei atkāpties no amata. Dundagas novada dome Pinkenu atbrīvoja no amata 9. augusta domes ārkārtas sēdē.

Ministrs saņēmis iedzīvotāju sūdzības, par to, ka Dundagas novada domē netiek ievēroti labas pārvaldības principi. "Kā var novērot, tad Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja nepietiekami pamatota un izskaidrota atbrīvošana no amata izsauc asu vietējās sabiedrības reakciju. Šādos apstākļos aicinu Dundagas novada domei sniegt sava lēmuma pamatotu skaidrojumu. Reizē vēlos uzteikt sabiedrības iesaisti, paužot aktīvu pilsonisku pozīciju," savu rīcību skaidro Pūce.

Ministrs pieprasījis paskaidrojumus vai, atceļot no amata Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju, ir ievērots Darba likums, valsts pārvaldē nostiprinātie labas pārvaldības principi, un vai atbrīvošana no amata ir bijusi pamatota ar būtiskiem pārkāpumiem, nevis pieņemts politisks lēmums.

Aģentūra LETA vēsta, ka, neraugoties uz protestētāju prasību, Dundagas novada domes koalīcija ceturtdien kārtējā domes sēdē vienojās Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju Pinkenu amatā neatjaunot. Deputāti par to paziņoja, pēc tam, kad daži simtu piketa dalībnieku pie domes ēkas aicināja viņus iznākt ārā.

Domes priekšsēdētājs Aldis Felts ("Mūsu cilvēkiem") un koalīcijas deputāti savu lēmumu pamatoja ar to, ka Pinkens nepilda novada domes vadības rīkojumus, tādēļ viņš zaudējis darba devēju uzticību.

Pretēji gan uzskata deputāte Andra Grīvāne (apvienība "Strādāsim kopā!"), kura bija tikusies ar Pinkenu, secinot, ka pašvaldībai neesot pamata viņu atbrīvot no amata. Viņa ir pārliecināta, ka pašvaldība tiesā zaudēs un tai nāksies kompensēt izdevumus Pinkenam. Tāpat viņa sacīja, ka ir svarīgi zināt, kurš šos izdevumus atmaksās.

Uz to deputāte Regīna Rūmniece ("Mūsu cilvēkiem") atbildēja, ka pašvaldība par to domās, kad būs tāds tiesas lēmums. Šī atbilde izpelnījās demonstrantu nosodījumu.

Demonstranti ar pašvaldības vadības lēmumu nebija apmierināti, kaunināja savus deputātus un solīja augusta pēdējā dienā, kad piekrastē atzīmē senās uguns nakti, sadoties rokās no Kolkas līdz Dundagai, iestājoties par kopības gara stiprināšanu cīņā par savām iedzīvotāju tiesībām un Dundagas novada attīstību.

Runājot par tālāko iedzīvotāju rīcību, protesta organizatoru pārstāve Māra Abaja informēja, ka domes opozīcijas deputāti un to vēlētāju apvienības "Mūsu novadam" un "Strādāsim kopā" nolēmušas gatavot vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) par, viņuprāt, domes koalīcijas deputātu nedemokrātisku un pretlikumīgu darbību.

Dundagas novada domes lēmums par Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja Pinkena atbrīvošanu no amata tiks apstrīdēts tiesā, piebilda Abaja.

Piketā neapmierinātību ar Pinkenta atlaišanu un pagasta vadības darbu pauda daži simti vietējo iedzīvotāju, kuri uzskata, ka pašlaik netiek risināti tie jautājumi, kas novada iedzīvotājiem ir ļoti svarīgi. Bijušais pašvaldības deputāts, uzņēmējs Guntis Pirvits norādīja, ka domei būtu jārisina jautājumi par ceļu infrastruktūru, veselību un izglītību, kas jau ilgstoši esot atstāti novārtā.

Demonstranti pēc piketa mierīgi izklīda, paužot apņēmību turpināt cīņu, lai panāktu domes deputātu atkāpšanos, novēroja aģentūra LETA.

Piketā piedalījās ap 350 cilvēku. Uz demonstrantu plakātiem bija rakstīts "Apgaismot tumsoņus!", "Vakar darbā meklēju taisnību, šodien meklēju darbu", "Vanda, kas visu savanda" un citi.

Piketētāji uzskata, ka pašvaldībai nebija pamata no amata atbrīvot Pinkenu, kamēr Dundagas novada domes priekšsēdētājs Felts pašvaldības interneta vietnē skaidrojis, ka Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs bez publiska piedāvājuma pēc saviem ieskatiem pieņemot darbā darbiniekus un slēdzot saimnieciskus līgumus. Domes priekšsēdētājs arī pārmet Pinkenam, ka viņš tikai pēc sev zināmas izvēles, bez pilnvarojuma pasūtīt projektu, esot noslēdzis līgumu par ēkas "Zītari" pārbūves projektēšanu.

Demonstranti uzrunā pauda viedokli, ka esošā Dundagas novada dome ir zaudējusi iedzīvotāju uzticību, tādēļ tai ir jāatkāpjas un jārīko pašvaldības ārkārtas vēlēšanas. Domes vadība tika godināta ar klusuma brīdi. Pēc tam visi skandēja dziesmu "Nav vērts".

Demonstrācijas organizatoru pārstāve Abaja iepriekš apgalvoja, ka domes pārvaldības dēļ pēdējos divos gados no darba esot aizgājuši 16 darbinieki, kas neesot spējuši strādāt kopā ar Dundagas novada domes izpilddirektori Janitu Vandu Valteri.

Opozīcijai neesot iespēju neko mainīt, jo viņi ir tikai četri, kamēr pozīcijā - pieci deputāti. Abaja pauda, ka pašlaik situācija ir saasinājusies, jo 9.augusta vakarā domes ārkārtas sēdē no darba atbrīvoja Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju Pinkenu. Pēc viņas teiktā, Pinkenta darbu vietējie iedzīvotāji vērtē atzinīgi un viņš nepakļaujoties domes vadības stilam.

Abaja uzskata, ka Dundagas novada deputāti nespēj argumentēti izskaidrot iemeslus, kādēļ Pinkenam ir uzteikts darbs, tādēļ tika nolemts organizēt protesta akciju.

Viņa arī uzsvēra, ka viens no protesta mērķiem bija veicināt sabiedrībā izpratni par to, kādus cilvēkus ievēl pašvaldībā.