Nepieciešama bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pārbūve, norāda Bordāns

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) piektdien tikās ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvjiem un apsprieda vairākus jautājumus, tostarp nepieciešamību reformēt bērnu tiesību aizsardzības sistēmu, "lai bērna intereses un tiesības būtu uzmanības centrā", pavēstīja ministra preses sekretārs Andris Vitenburgs.

Tieslietu ministrijas un LPS ikgadējās sarunās Bordāns un LPS priekšsēdis Gints Kaminskis galveno uzmanību veltīja pašvaldību saistošo noteikumu publiskošanai, bērnu tiesību aizsardzībai, administratīvās atbildības jaunās sistēmas ieviešanai un Valsts zemes dienesta pakalpojumu pieejamībai.

Sarunu laikā tieslietu ministrs norādījis, ka nepieciešama bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pārbūve, lai bērna intereses un tiesības būtu uzmanības centrā. Lai novērstu trūkumus, kas ilgākā laikā radušies bērnu tiesību aizsardzības sistēmā, Tieslietu ministrija esot sagatavojusi "sistēmiskus risinājumus, kas palīdzēs novērst arī problēmu cēloņus, ne tikai cīnīties ar sekām".

Ministrija piedāvā izveidot institucionālo modeli ar precīzi noteiktu pušu atbildību - sākot ar bērnu tiesību aizsardzības politikas veidošanu un beidzot ar efektīviem rīcības modeļiem katrā konkrētajā gadījumā, kad jānodrošina bērna tiesību un interešu aizsardzība.

Bordāns un LPS pārstāvji pārrunāja arī Administratīvās atbildības likuma ietekmi uz pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kā arī pašvaldību gatavību nodrošināt to saskaņošanu ar likumā ietvertajām tiesību normām, jo daļa no administratīvās atbildības jaunās sistēmas ir pašvaldību saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību. Tieslietu ministrija pauda gatavību sniegt nepieciešamo atbalstu pašvaldībām to saistošo noteikumu pielāgošanai. Likums stāsies spēkā 2020.gada 1.jūlijā.

Sarunas laikā tika aktualizēts arī jautājums par visu pašvaldību saistošo noteikumu publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un sistematizāciju tiesību aktu portālā "www.likumi.lv", nodrošinot pašvaldību saistošo noteikumu pieejamību sabiedrībai vienuviet. Tieslietu ministrs uzsvēra, ka sabiedrības interesēs kā ilgtermiņa ieguldījums būtu vienotā informatīvā platformā sistematizēti valsts un pašvaldību izdotie tiesību akti - gan konsolidētās versijas, gan vēsturiskās un nākotnes versijas.

Abas puses vienojās par turpmāko sadarbību Valsts zemes dienesta pakalpojumu nodrošināšanā reģionos. Ņemot vērā administratīvi teritoriālo reformu, ir svarīgi vienoties par kopīgu redzējumu nākotnē par dienesta pakalpojumu nepieciešamību un pieejamību klātienē un digitālajā vidē, atzīmēja Vitenburgs.