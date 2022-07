Nepieciešams izveidot rezerves ar militāri apmācītiem iedzīvotājiem, uzskata Levits

Nepieciešams izveidot rezerves ar militāri apmācītiem iedzīvotājiem, uzskata Valsts prezidents Egils Levits.

Prezidenta kancelejā portālu "Delfi" informēja, ka trešdien, 13. jūlijā, Valsts prezidents attālināti tikās ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV).

Viens no tikšanās laikā pārrunātajiem jautājumiem bija Aizsardzības ministrijas priekšlikums par valsts aizsardzības dienesta izveidi.

"Mums ir jāstiprina mūsu aizsardzības spējas jaunajā ģeopolitiskajā situācijā. Sabiedrotie palielinās klātbūtni Latvijā, bet arī mums pašiem ir jāstiprina mūsu bruņotie spēki. Ir nepieciešams izveidot rezerves ar militāri apmācītiem iedzīvotājiem, un šāds dienests ir pareizais instruments, kā apgūt prasmes aizsargāt savu valsti," atzīmēja Levits.

Valsts prezidents jau iepriekš bija izteicis atbalstu šāda dienesta izveidei, un, kā norāda Levits, arī Ministru prezidents atbalsta šo priekšlikumu.

Levits un Kariņš norāda, ka šajā priekšlikumā ir nepieciešams diskutēt par vairākām jautājumiem, taču galvenais ir politiskais virziens, ka Latvija, līdzīgi kā citas valstis reģionā, plāno ieviest valsts aizsardzības dienestu.

Jau vēstīts, ka aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) iepriekš paziņoja, ka plāno jau no nākamā gada Latvijā ieviest valsts aizsardzības dienestu (VAD).

Plānots, ka no 2023. gada 1. janvāra norisināsies brīvprātīgais iesaukums, taču pēc tam divreiz gadā norisināsies iesaukums, kurā varēs izvēlēties vienu no četriem dienesta veidiem:

valsts aizsardzības dienestu;

Zemessardzi;

vada komandiera kursu augstskolā;

alternatīvo dienestu.

Alternatīvais dienests sevī ietvertu darbu, kas saistīts ar civilo aizsardzību, piemēram, Aizsardzības ministrijā, Iekšlietu ministrijā vai brīvprātīgo ugunsdzēsēju dienestā.

Paredzēts, ka dienests ilgtu 11 mēnešus, kā arī tam pa vidu būtu viens brīvlaika mēnesis. Ministrs vairījās komentēt potenciālās jaunā dienesta izmaksas, taču norādīja, ka pirmos divus gadus to būs iespējams uzturēt, izmantojot pastāvošo infrastruktūru. Par dienestu paredzēta mēnešalga 400 eiro apmērā.

No 2023. gada līdz 2028. gadam plānots noteikt pārejas periodu, kurā būs iespējams atteikties no AM piedāvājuma, taču iecerēts, ka pēc 2028. gada viens no četriem dienesta veidiem būs jāiziet.

Dienestam būtu pakļauti vīrieši vecumā no 18 līdz 27 gadiem (ja persona tobrīd vēl mācās, tad iesaukums notiktu pēc absolvēšanas).

Sievietes varēs dienestam pieteikties brīvprātīgi.