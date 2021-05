Nepieciešams palielināt finansējumu studiju un studējošo kredītu piešķiršanai, norāda LSA

Gaidāmajā mācību gadā rudenī visi studētgribētāji, kam nepieciešams studiju un studējošo kredīts, to varētu arī nesaņemt trūkstošā valsts atvēlētā finansējuma dēļ, portālam "Delfi" ziņoja Latvijas Studentu apvienības (LSA) pārstāve Izabella Rumkovska.

"Trūkstošā finansējuma dēļ ir drauds samazināties izsniedzamo studiju un studējošo kredītu skaitam nākamajā akadēmiskajā gadā, kas valstī šobrīd ir vienīgais atbalsta mehānisms studējošajiem, kuri nav ieguvuši valsts finansētas studiju vietas vai arī iegūst augstāko izglītību studiju programmās, kurās valsts finansētu studiju vietu nav," preses paziņojumā pauda LSA pārstāve.

Otrdien, 25. maijā, jautājumu par finansējuma pieejamību studiju kreditēšanai skatīs Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisija.

LSA atzīst, ka šogad pieaugošā pieprasījuma dēļ studiju un studējošo kredītus ar esošo finansējumu nodrošināt nebūs iespējams. Tiek lēsts, ka nepieciešams papildu finansējums ir 150 000 eiro apmērā, lai pilnā apmērā apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc studiju kredītiem.

Lai novērstu risku, ka studētgribētāji mācības nevar turpināt, jo viņiem nav iespējams saņemt šo atbalsta mehānismu, LSA, Latvijas Finanšu nozares asociācija, Rektoru padome un Augstākās izglītības padome kopīgā vēstulē aicina Saeimas apakškomisiju pievērsties šim jautājumam. Vēstule ir lasāma šeit.

"Pirms gada bijām liecinieki Latvijas Studentu apvienības rīkotai akcijai "Gribu studēt", kur studējošie, neziņas par savu finansiālo situāciju vadīti, dalījās ar iemesliem, kāpēc viņi vēlas studēt. Iemesli ir patiesi aizkustinoši, piemēram, būt pirmajam, kas savā ģimenē izvēlas iegūt augstāko izglītību, kļūt par pedagogu, kurš spēj iedvesmot, vai izrauties no nabadzības apļa, kurā studējošais atrodas. Šobrīd ekonomiskā situācija valstī nav būtiski mainījusies. Vai tam, ka studētgribētāja vecākiem nav pietiekami finansiālo līdzekļu, lai ļautu jaunietim piepildīt savu sapni, ir jākļūst par iemeslu, kāpēc mēs nesatiksim nākamo izcilo ārstu, filologu, fiziķi vai pat valsts vadītāju? Katrs no viņiem varētu nest Latvijas vārdu pasaulē, bet šobrīd šī iespēja tiek pakļauta riskam. Līdz ar to kopā ar nozares organizācijām lūdzam Saeimas atbildīgās komisijas diskutēt par papildu finansējuma piešķiršanu, lai katram studētgribētājam būtu iespēja studēt nevis piedalīties sacensībās uz atlikušajām valsts garantēto kredītu vietām," ar Rumkovskas starpniecību pauda LSA prezidents Kristafers Zeiļuks.

Jāatgādina, ka pērn LSA rīkoja tiešsaistes akciju #GribuStudēt, lai pievērstu politikas veidotāju uzmanību ne vien tam, cik būtiski studējošo finanses ietekmējusi Covid-19 krīze, bet arī ilgstošajām problēmām augstākās izglītības pieejamībā kopumā.