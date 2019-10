NEPLP amatu kandidātus uzrunās arī ar personāla atlases uzņēmuma palīdzību

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ceturtdien vienojās kandidātus diviem vakantajiem Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) amatiem uzrunāt arī ar personāla atlases uzņēmuma palīdzību.

Lai nodrošinātu samaksu pakalpojuma sniedzējiem, plānots lūgt Saeimas Prezidijam piešķirt šim mērķim līdz 5000 eiro. Pakalpojumam par šādu summu nav nepieciešams izsludināt iepirkumu un Saeimas publisko iepirkumu nodaļa pēc noteiktiem kritērijiem izraudzīsies pakalpojuma sniedzēju.

Komisijas vadītājs Artuss Kaimiņš (KPV LV) skaidroja, ka personāla atlases uzņēmuma iesaiste palīdzēs paplašināt NEPLP amatu kandidātu loku. Uzņēmumam būs jāuzrunā potenciālie amatu kandidāti, mudinot viņus pieteikties konkursam.

Atsevišķi komisijas locekļi pauda bažas, ka personāla atlases uzņēmuma iesaiste varētu radīt negodīgu situāciju attiecībā pret tiem, kuri jau ir pieteikušies konkursam un turpina to darīt tagad.

Lai neradītu nevienlīdzīgu attieksmi, komisija vienojās, ka nebūs pieejama informācija par to, kurš no kandidātiem pieteicies pats un kurš pieteicies pēc īpašas personāla atlases uzņēmuma uzrunas.

Tādējādi vienlaikus notiks divi kandidātu pieteikšanās procesi.

Vēloties nodrošināt plašāku kandidātu loku, konkurss uz diviem vakantiem NEPLP amatiem pagarināts līdz 20. novembrim. Pirmajā uzsaukumā konkursā uz vakantajiem amatiem NEPLP pieteikušies trīs cilvēki – ilggadējā Latvijas Radio darbiniece, muzikoloģe Daiga Mazvērsīte, kādreizējais Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas vadītājs Roberts Putnis un mūziķe Inese Šuļžanoka.

Aicinājums izsludināts, ņemot vērā to, ka Saeima 2019. gada 2. maija sēdē atbalstīja Guntas Līdakas atbrīvošanu no NEPLP locekļa amata. Savukārt pagājušajā nedēļā Saeima atbalstīja NEPLP priekšsēdētājas Ķezberes atbrīvošanu no amata pēc pašas vēlēšanās.

Kaimiņš iepriekš solījis, ka kandidātu iztaujāšana un vērtēšana notiks publiskās komisijas sēdēs, aicinot parlamenta kolēģus tajās piedalīties un uzdot interesējošos jautājumus.