NEPLP Covid-19 atspoguļošanu uztic pieciem medijiem

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) noteikusi piecus labākos piedāvājumus konkursā par informatīvo materiālu sagatavošanu un izplatīšanu par Covid-19, no tiem divas televīzijas un trīs radio, portāls "Delfi" uzzināja NEPLP.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

SIA "All Media Latvia" saņems 23 381 eiro, SIA "Vidzemes Televīzija" – 21 144 eiro, SIA "Radio Vidzeme" – 11 000 eiro, AS "Super FM" – 9737 eiro un AS "Radio SWH" – 9737 eiro.

Kopumā dalībai konkursā "Informatīvo materiālu par Covid-19 sagatavošana un izplatīšana komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos" saņemti 13 pieteikumi par kopējo summu 214 660 eiro. Konkursa finansējums bija 75 000 eiro un tas piešķirts ar Ministru kabineta 19. marta rīkojumu "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.marta rīkojumā Nr.100 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""".

Konkursa mērķis bija informatīvo materiālu par Covid-19 sagatavošana un izplatīšana komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, lai nodrošinātu iespējami plašu Latvijas iedzīvotāju informatīvo apziņošanu, sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru nodrošinot efektīvu sabiedrības informēšanu par aktualitātēm saistībā ar jauno koronavīrusu, nodrošinot Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" ievērošanu un izpildi.

"Mērķis ir nodot kritiski svarīgo informāciju par vīrusa izplatības apturēšanu pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai. Latvijas komerciālie mediji daudzplatformu vidē sasniedz visdažādāko mērķauditoriju, kļūstot par būtisku ieroci cīņā par Covid-19 apturēšanu mūsu valstī", atzinis NEPLP loceklis Patriks Grīva.

Jau ziņots, ka visā Latvijā saistībā ar Covid-19 izplatīšanos 12. martā izsludināta ārkārtas situācija, kas būs spēkā līdz 14. aprīlim.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītajai slimībai. Tā nodēvēta par Covid-19. Jaunais nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.

Atgādinām, ka pats koronavīruss nav nekas jauns – tā ir jau zināma vīrusu grupa, kas atrasta gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Tomēr pērn rudenī identificētais ir pavisam jauns koronavīrusa paveids – SARS-CoV-2. Covid-19 ir šī vīrusa izraisītā slimība. Iepriekš nopietnus saslimšanas gadījumus izraisījis SARS koronavīruss jeb SARS-CoV, kura rezervuārs dabā ir civetkaķi un, iespējams, sikspārņi, un MERS koronavīruss, kura infekcijas rezervuārs dabā ir vienkupra kamieļi. Covid-19 infekcijas avots (rezervuārs) pagaidām nav zināms.