NEPLP: lēmums mainīt LNT formātu varētu neatbilst Latvijas likumiem

Mediju grupas "All Media Baltics" lēmums mainīt Latvijas Nacionālās televīzijas (LNT) formātu varētu būt pretrunā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, norādīja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) priekšsēdētājas vietnieks Ivars Āboliņš.

Āboliņš skaidroja, ka uzņēmums "All Media Baltics" nav iesniedzis NEPLP nekādus dokumentus par saviem nākotnes plāniem. "7. novembrī bijām aicinājuši uzņēmuma vadību uz tikšanos, lai pārrunātu tā nākotnes plānus un situāciju, taču 6. novembra pēcpusdienā "All Media Baltics" informēja, ka uz to neieradīsies," pastāstīja NEPLP pārstāvis.

Lai arī patlaban NEPLP rīcībā nav nekādas oficiālas informācijas par "All Media Baltics" plāniem, taču, reaģējot uz publiski izskanējušo informāciju, pirmšķietami var teikt, ka iecerētā formāta maiņa neatbilst Latvijas likumiem, sacīja Āboliņš.

Viņš skaidroja, ka Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 24.panta trešā daļa skaidri nosaka, ka programmu formāts nav maināms. "NEPLP Apraides atļaujā apstiprinātā LNT saturiskā un tematiskā ievirze ir vispārēja un nekādā gadījumā nav maināma uz šauru nišas formātu, kas paredzēts kādai specifiskai auditorijai, kā izskanējis publiskajā telpā," uzsvēra Āboliņš.

"Latvijā veidots saturs neapšaubāmi ir viena no NEPLP prioritātēm. Esošā LNT Apraides atļauja paredz, ka vismaz 4% nedēļas raidlaika LNT ēterā jābūt ziņām," piebilda NEPLP loceklis.

NEPLP cer, ka notikušais ir pārpratums un "All Media Baltics" vadība rīkosies atbilstoši Latvijas likumiem.

Savukārt "All Media Baltics" paziņojumā medijiem uzsver, ka visas savas darbības veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Uzņēmuma vadība labprāt iepazīstinās Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi ne vien ar plānotajām izmaiņām kanālos, bet arī kopējo mediju grupas attīstības stratēģiju.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem Latvijā grozījumi apraides licencē ir jāiesniedz vismaz 20 darba dienas pirms izmaiņu veikšanas, savukārt jauna licence jāpiesaka mēnesi iepriekš. "All Media Baltics" atbilstošos termiņos iesniegs dokumentus Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē, teikts paziņojumā medijiem.

Tikmēr Kultūras ministrija (KM) piektdien paziņoja, ka ir vērsusies pie NEPLP ar lūgumu sniegt vērtējumu, kā telekanālu TV3 un LNT ziņu dienestu saplūšana ietekmēs viedokļu daudzveidību elektronisko mediju telpā, aģentūru LETA informēja ministrijā.

KM aicinājusi NEPLP skaidrot, kā padome plāno rīkoties, lai nodrošinātu Latvijas interesēm atbilstošu elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu politiku, kā arī sniegt vērtējumu iespējamām izmaiņām LNT apraides atļaujas darbības pamatnosacījumos un iespējamās programmas formāta izmaiņām apraides atļaujas darbības laikā.

"Delfi" jau ziņoja, ka pēc vairāk nekā 20 gadiem ēterā savu darbību esošajā formātā izbeigs televīzijas kanāls LNT. To ekskluzīvā intervijā portālam "Delfi" apstiprinājis mediju grupas "All Media Baltics" vadītājs Kristians Antings. Vienlaikus būtiski stiprināts un attīstīts tikšot kanāls TV3.

"Mēs stiprināsim "TV3", uz to pārnesot daļu esošo "LNT" ziņu raidījumu. Līdz ar to rīta ziņu programmu, kuru tagad var redzēt "LNT", no nākamā gada janvāra varēs vērot "TV3". Iemesls ziņu raidījumu pārnesei ir vienkāršs – "TV3" ir mūsu lielākais kanāls ar visplašāko auditoriju, un ziņas ir ļoti svarīgs elements mūsu uzņēmuma nākotnes plānos," skaidroja Antigs.

"Mēs abas redakcijas, kas ilgus gadus strādājušas neatkarīgi viena no otras, apvienosim vienā centralizētā redakcijā, kas spēj radīt ziņas dažādām platformām – gan lineārajai televīzijai, gan digitālajai pasaulei. Tas prasa jaunas prasmes, jaunus talantus un arī jaunus cilvēkus. Līdz ar to gaidāms neliels "TV3" un "LNT" ziņu veidotāju skaita samazinājums," viņš sacīja.

Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka no nākamā gada vairs nebūs LNT ziņu raidījuma "Top 10", taču joprojām būs vērojami tādi LNT raidījumi kā "900 sekundes" un "Degpunktā".

Plānots, ka pēc reorganizācijas jaunajā platformā darba dienās plkst.6 būs skatāms raidījums "900 sekundes", plkst.18 sekos "TV3 ziņas īsumā", plkst.19.10 tiks pārraidīts raidījums "Bez Tabu", plkst.20 - "TV3 ziņas", plkst.20.35 - raidījums "Degpunktā", bet dienas ziņu pārraides noslēgs "Sporta ziņas" plkst.20.55 un "Laika ziņas" plkst.20.58. Savukārt sestdienās plkst.20 skatītājiem tiks piedāvāts raidījums "TV3 ziņas Sestdienā", kamēr svētdienās, kā ierasts plkst.19.10, skatītāji varēs vērot raidījumu "Nekā personīga", bet plkst.20 - "TV3 ziņas Svētdienā".

Tāpat, pēc aģentūras LETA rīcībā esošās informācijas, saistībā ar reorganizāciju plānots atlaist apmēram 30 darbinieku.

Jau vēstīts, ka 2017.gada 18.oktobrī tika noslēgts darījums, kura rezultātā starptautisks aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums "Providence Equity Partners" iegādājās Zviedrijas mediju grupas "MTG" biznesu Baltijā. Mediju grupa nodrošina televīzijas kanālu TV3, LNT, TV6, "Kanāls2", radio "Star FM", Latvijas video portāla "TVPlay", ziņu un izklaides portāla "Skaties.lv", "TVPlay Home" satelīttelevīzijas un "SmartAD" darbību Baltijas valstīs.