NEPLP no lēmuma par jauno LTV vadību neatkāpsies, saka Ķezbere

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, neskatoties uz izskanējušo kritiku par Latvijas Televīzijas (LTV) valdes konkursa rezultātiem, no sava lēmuma atkāpties negrasās.

Jau ziņots, ka Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) lēma LTV valdes priekšsēdētāja amatā iecelt Latvijas zāļu ražotāja "Olainfarm" mārketinga tirgus datu analītiķi Eināru Gielu. Savukārt LTV valdes locekļa digitālās attīstības un satura jautājumos amatam padome izvēlējās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku izpilddirektori Evu Juhņēviču.

Lūgta vērtēt atsevišķu politiķu pausto par LTV vadības konkursu, NEPLP priekšsēdētāja Dace Ķezbere žurnālistiem norādīja: "Politiķiem ir savas domas, viņi tās var paust. Mēs savu lēmumu esam pieņēmuši un no šī lēmuma neatkāpsimies."

Viņa atzina, ka daļēji tā vērtējama kā politiska iejaukšanās padomes, kas ir neatkarīga pilntiesīga autonoma institūcija, darbā, taču pieļāva, ka šie izteikumi bijuši pārsteidzīgi, un tobrīd politiķi vēl nebija iepazinušies ar visu informāciju. "Tagad viņi to var izdarīt, arī aprunāties ar jaunievēlētajiem valdes locekļiem. Es domāju, ka arī viņu retorika pamainīsies," skaidroja Ķezbere.

Attiecībā uz jaunā LTV vadītāja Giela publicitāti Ķezbere sacīja, ka neatceras nevienu vadības maiņu ne Latvijas Radio, ne LTV, kad jaunais valdes priekšsēdētājs pavadīts ar aplausiem, un kuru viennozīmīgi visi būtu uzņēmuši ļoti pozitīvi.

"Tā parasti nenotiek. Tāpēc parasti ir darbs. 100 dienas kaut vai, lai jaunās valdes locekļi sevi pierāda darbā. Tāpat kā ministri, tāpat kā jebkurš vadītājs," noteica NEPLP vadītāja. Tāpat viņa neatzina kritiku, ka jaunajai vadībai nav pieredzes vadīt tik lielu komandu kā LTV. "Tad es gribētu uzdot jautājumu, vai iepriekšējie vadītāji bija ar ļoti lielu pieredzi mediju darbā? Vai Sergejs Ņesterovs, kurš bija no reklāmas aģentūras, ar kaut ko ļoti atšķīrās no Evas Juhņēvičas, kura arī nāk no reklāmistiem," savu nostāju pauda Ķezbere, gan atzīstot, ka iepriekšējais LTV valdes priekšsēdētājs Ivars Belte bija ar ļoti lielu pieredzi, jo pirms LTV bija "Baltijas Mediju Alianses" izpilddirektors.

Savukārt pēc Saeimas komisijas sēdes, kurā tika runāts par LTV drošības riskiem, Giels žurnālistiem atzina, ka patlaban viņu individuāli uz partiju frakcijām neviens aicinājis neesot. Viņš gan norādīja, ka šādu aicinājumu uztvertu pozitīvi, jo "ļoti iespējams viņi grib saprast, kas notika konkursā". Giels pieļāva, ka, visticamāk, šāda saruna ir nepieciešama, lai veicinātu viņu izpratni.

Vaicāts, vai viņš piekrīt, ka radusies neizpratne par konkursu un tā rezultātiem, jaunais LTV vadītājs atbildēja, ka viņam neizpratne nav radusies, jo, vērojot konkursa norisi, iespējams pārliecināties, ka viss noticis atbilstoši nolikumam. "Tā, kā tur bija rakstīts, tā tas arī notika. Visi pieaicinātie speciālisti uzdeva visus jautājumus, kas bija atbilstoši nolikumam izstrādāti. Visiem kandidātiem bija vienādas iespējas," norādīja Giels. Savukārt, runājot par publicitāti, viņš bija līdzīgās domās kā Ķezbere, proti, arī iepriekš neviens valdes loceklis nav bijis bez skandāliem ievēlēts.

"Es nedomāju, ka NEPLP nebūtu izgājusi cauri par kandidātu publiski pieejamai informācijai, jo viņiem bija jārod pārliecība, ka publiskajā telpā nav kas tāds, kas varētu raisīt milzīgas aizdomas, ka šis kandidāts varētu būt neatbilstošs 100% šim amatam. Es kā vienkāršs cilvēks no vienkāršas vides nedomāju, ka man bija kaut kas tāds īpašs slēpjams," runājot par bildēm sociālajos tīklos, sacīja Giels, vienlaikus norādot, ka bildes tapušas ilgā laika nogrieznī – sākot no 2013. gada un pat vēl senāk. "Es nezinu, ko tur vēl piebilst. Jāsaka, ka publiskajā telpā izceltas tikai tās bildes, kas ir vairāk neatbilstošas nekā atbilstošās. Te varam runāt, cik samērīgi izvēlētas tās bildes," tā LTV vadītājs.

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītājs, deputāts Artuss Kaimiņš (KPV LV) žurnālistiem pēc sēdes uzsvēra, ka tajā pārrunāts tikai jautājums par LTV drošības riskiem, kas ir ļoti svarīgi, un NEPLP lēmumus par LTV valdi nekomentēja.

Jau ziņots, ka Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) negatīvi vērtē NEPLP lēmumu par LTV valdes locekļu apstiprināšanu un aicina padomi to atcelt, izsludinot atkārtotu konkursu. Atkārtota konkursa mērķis būtu atrast augsti kvalificētus profesionāļus Latvijas sabiedriskā medija vadībai.

LŽA uzskata, ka NEPLP izraudzītie jaunie valdes locekļi pēc būtības neatbilst konkursa nosacījumiem un augstajām amata prasībām, teikts asociācijas paziņojumā. Izraudzītajam valdes priekšsēdētājam nav nekādas vērā ņemamas vadības pieredzes, bet par satura attīstību atbildīgajai valdes loceklei nav pieredzes mediju darbā, ko pati padome iepriekš atzina par noteikti nepieciešamu.

Iepriekš arī Jaunā konservatīvā partija (JKP) aicināja izvērtēt padomes darbības likumību LTV valdes locekļu atlasē. Savukārt pati padome no politiskā spēka paustās kritikas norobežojās, kā arī informēja par to starptautiskās institūcijas.

"Tas ir drauds demokrātijai un mediju neatkarībai, ja sabiedriskās televīzijas vadībā tiek lobēti cilvēki bez pieredzes mediju darbā un ar aizdomām par politisko aizmuguri. Mums ir bažas, ka konkurss nav noticis tiesiski un tā organizēšanā ir pieļauti likumdošanas pārkāpumi," norādīja JKP valdes priekšsēdētājs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP).