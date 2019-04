NEPLP pēc Lieldienām lems par turpmāko rīcību saistībā ar Latvijas Televīzijas valdi

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) par turpmāko rīcību saistībā ar Latvijas Televīzijas valdi lems pēc Lieldienām, pastāstīja NEPLP vadītāja Dace Ķezbere.

Viņa sacīja, ka NEPLP ir juridiski jāizvērtē radusies situācija, ņemot vērā, ka Latvijas Televīzijas pagaidu valdes locekle Vikija Valdmane-Rozenberga amatā iecelta uz konkursa laiku.

"Mums ir juridiski jāizvērtē nākamie soļi, jo pagaidu valdes loceklis ir iecelts uz konkursa laiku. Patlaban konkurss ir beidzies, un tālāk juridiski jāizvērtē, vai mēs sludinām jaunu konkursu, vai veicam izmaiņas statūtos, atstājot tikai vienu valdes locekli," teica Ķezbere.

NEPLP par minēto lems 25. aprīlī.

Valdmane-Rozenberga bija pieteikusies konkursā uz Latvijas Televīzijas valdes locekļa digitālās attīstības un satura jautājumos amatu, netiekot atzītai par konkursa uzvarētāju. Taču Valdmane-Rozenberga patlaban turpina darbu Latvijas Televīzijas pagaidu valdē.

Jau ziņots, konkursā NEPLP par Latvijas Televīzijas valdes priekšsēdētāju apstiprināt farmācijas kompānijas "Olainfarm" mārketinga tirgus datu analītiķi Eināru Gielu, bet par Latvijas Televīzijas valdes locekli digitālās attīstības un satura jautājumos - XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku izpilddirektori Evu Juhņēviču. Abiem nebija iepriekšējas darba pieredzes medijos.

Paužot uzskatu, ka NEPLP izraudzītie jaunie valdes locekļi pēc būtības neatbilst amatu konkursa nosacījumiem un augstajām prasībām, gan vairākas politiskās partijas, gan žurnālisti un Latvijas Žurnālistu asociācija aicināja NEPLP atcelt šī konkursa rezultātus un rīkot jaunu konkursu. NEPLP to nedarīja un pārmetumus noraidīja, taču vēlāk Giels un Juhņēviča paziņoja, ka atsakās no amatiem Latvijas Televīzijas valdē.

Ņemot vērā izveidojušos situāciju, valdošās koalīcijas partijas 8. aprīlī vienojās lūgt Saeimas Juridiskā biroja atzinumu par to, kāds ir likuma regulējums, uz kura pamata parlaments varētu lemt par NEPLP vai tās atsevišķu locekļu atcelšanu no amata. Savukārt piektdien NEPLP locekle Gunta Līdaka, kura padomē atbildēja par komerctelevīziju nozares pārraudzību, paziņoja par atkāpšanos no amata. Pārējie NEPLP locekļi, tostarp Ķezbere, šādu soli veikt pašlaik neplāno.