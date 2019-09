NEPLP priekšniece Ķezbere tomēr atkāpsies no amata

Nacionālās elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) priekšsēdētāja Dace Ķezbere pirmdien, tiekoties ar Latvijas Televīzijas pārstāvjiem, paziņojusi, ka decembrī pārtrauc savu darbu NEPLP.

Kā savā tviterkontā norāda NEPLP plašāka informācija par to tiks sniegta preses brīfingā pulksten 15.

Kā vēsta portāls "lsm.lv", Ķezbere atstās amatu 15. decembrī. To viņa paziņojusi Latvijas Televīzijas darbinieku kopsapulcē.



"Delfi" jau rakstīja, ka iepriekš tika izsludināta pieteikšanās vakantajam NEPLP locekļa amatam. Viena brīva vieta NEPLP ir kopš brīža, kad aprīlī par atkāpšanos no amata paziņoja padomes locekle Gunta Līdaka, kuru Saeima atbrīvoja 2. maijā.

Paralēli jauna NEPLP locekļa meklēšanai tika "aktualizēts" jautājums par pašreizējās padomes priekšsēdētājas Ķezberes atbrīvošanu no amata. "Manuprāt, šajā gadījumā visi striķi ir trūkuši," par Ķezberes atbilstību amatam sacīja Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājs Artuss Kaimiņš (KPV LV) uzsverot, ka "Ķezberes kundze neveic savus pienākumus profesionāli un nav gana atbildīga savā amatā".

Par NEPLP locekļa atbrīvošanu lemj Saeima, bet pirms tam šo jautājumu izvērtē Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Kaimiņš patlaban gatavojot pamatojumu viņas atbrīvošanai no amata.

No komisijas sēdē izskanējušā un Kaimiņa teiktā noprotams, ka, ja konkursa norises laikā Ķezbere tiktu atbrīvota no amata, tad no pretendentu vidus varētu izvēlēties divus kandidātus padomes locekļu amatiem. "Mums ir arī tiesības, kā mums izskaidroja Saeimas Juridiskais birojs, ka mēs varam ņemt ne tikai vienu, bet arī otru labāko kandidātu," portālam "Delfi" skaidroja Kaimiņš.

Pati Ķezbere vasarā pieļāva varbūtību, ka rudenī atkāpsies no amata, un lēmumu solīja paziņot septembra sākumā. Tomēr septembrī viņa atzina, ka tagad nevar atļauties atkāpties no amata, jo tas apgrūtinātu padomes darbu.

Pēc šī Ķezberes paziņojuma Kaimiņš pauda viedokli, ka ir nolēmis rosināt viņas atstādināšanu.