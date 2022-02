NEPLP: Valstij pašlaik nav jāiegulda līdzekļi mazākumtautību saturā komercmediju vidē

Valstij pašlaik nav jāiegulda līdzekļi mazākumtautību saturā komercmediju vidē, intervijā aģentūrai LETA pauda Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) priekšsēdētājs Ivars Āboliņš.

"NEPLP pozīcija pēdējos gadus ir bijusi tāda, ka valstij šobrīd nav jāiegulda līdzekļi mazākumtautību saturā komercmediju vidē. Savukārt vieta, kur tas var attīstīties, ir sabiedriskie mediji. Mēs arī redzam, ka "Latvijas Radio 4" ir pirmajā vietā, ja mēs runājam par tādu nišu kā informatīvi analītiskie raidījumi mazākumtautību iedzīvotājiem. Tas ir ļoti veiksmīgs projekts, kas ļoti labi sasniedz savu auditoriju," pauda Āboliņš.

Vienlaikus NEPLP priekšsēdētājs atzīmēja, ka LTV7 mazākumtautību satura reitingi bija katastrofāli zemi, tostarp, piemēram, raidījums "Punkti uz i" sasniedza apmēram 4000 skatītāju auditoriju, no kuriem aptuveni puse bija latvieši.

"Tātad būtībā par teju pusmiljonu eiro tika pirkta 2000 mazākumtautību skatītāju uzmanība. Jā, ziņas skatījās nedaudz vairāk kā 20 000 skatītāju, bet arī tas ir nepietiekami. Tādēļ ir izveidota mazākumtautību platforma, kura šobrīd darbojas daudz veiksmīgāk nekā LTV7 projekts. Tas ir ceļš, kā attīstīt mazākumtautību saturu caur sabiedriskajiem medijiem," minēja Āboliņš.

Jautāts par to, kādas ir cerības attiecībā uz jauno kabeļtelevīzijas kanālu, kas top tieši mazākumtautību auditorijai, NEPLP priekšsēdētājs norādīja, ka negribētu to komentēt, jo šobrīd Latvijas Televīzija ir iesniegusi padomei dokumentus apraides atļaujas saņemšanai un tie ir izskatīšanas stadijā.

"No manas puses nebūtu korekti to pašlaik komentēt. Mēs esam konsultējušies arī ar nozari, un ir pilnīgi skaidrs, ja šāds kanāls būtu, tas nebūtu tā saucamajā "must carry" statusā jeb obligāti jāņem visiem kabeļoperatoriem. Bet, ja Latvijas Televīzija un Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP) redz, ka viņi vēlas konkurēt kabeļoperatoru tirgū, tad tas ir viņu redzējums," teica Āboliņš.

