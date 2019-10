Neraugoties uz līdzīpašnieka gatavību atpirkt daļu dzimtas īpašuma, tiesa to izsolīs

Neraugoties uz līdzīpašnieka vēlmi atpirkt no kāda uzņēmuma trešdaļu viņa dzimtai vēsturiski piederējuša īpašuma, pirmās instances tiesa tomēr lēmusi to nodot izsolē, jo šādu iespēju paredz Latvijas likumos no seniem laikiem nemainīgi saglabājušās normas par kopīpašuma izbeigšanu, vēstīja TV3 raidījums "Nekā personīga".

Arnim Kursītim pieder divas trešdaļas no Salacgrīvas novada Liepupes pagastā esošajām mājām "Roņi", kurās viņa ģimene saimniekojusi gandrīz 50 gadus. Trešā daļa īpašuma savulaik palikusi iepriekšējā saimnieka meitai, kurai bērnu neesot bijis. Viņa savu trešdaļu uzdāvinājusi kādam nekustamo īpašumu darbonim, kurš vēlāk bankrotējis. Īpašuma daļa nonākusi izsolē. To par 38 000 eiro iegādājusies kompānija "ZS Invest Holdings", vēstīja raidījums.

"ZS Invest Holdings" valdes locekle un patiesā labuma guvēja ir Zita Stiliņa, kuras vīrs ir Kristaps Ozols, kurš savulaik bijis ātro kredītu uzņēmumu "4finance" un "smscredit.lv" līdzīpašnieks, bet pēc tam izveidojis kompānijas "Mogo" un "Mintos", noskaidrojis "Nekā personīga".

"ZS Invest Holdings" uzstājīgi pieprasījusi, lai Kursītis tai pārdod savas divas trešdaļas īpašuma par 100 000 eiro vai arī lai Kursītis atpērk uzņēmumam piederošo vienu trešdaļu īpašuma par 50 000 eiro. Kursītis piekritis atpirkt no uzņēmuma trešdaļu, bet pēc tam uzņēmums tomēr atkāpies no piedāvājuma un savu trešdaļu Kursītim nepārdevis.

Kā vēstīja raidījums, izrādījies, ka uzņēmumam "ZS Invest Holdings" pieder ne vien trešdaļa no "Roņu" mājām, bet arī par 200 000 eiro piepirkti pieci hektāri zemes tai apkārt, kas esot bezvērtīgi, ja nevar iegūt visas "Roņu" mājas. Ja uzņēmums piekristu pārdot savu daļu par 50 000 eiro, tad faktiski pazaudētu ieguldītos 200 000 eiro, situāciju izklāstīja "Nekā personīga".

Uzņēmuma "ZS Invest Holdings" pārstāvis advokāts Lauris Leja par darījuma atcelšanas iemesliem savukārt skaidroja, ka kāds cits potenciālais pircējs par trešdaļu "Roņu" māju būtu gatavs maksāt vairāk. Raidījums norādīja, ka šis cits potenciālais pircējs esot uzņēmums "ALPS Investments", kura patiesais labuma guvējs - Ozola draugs un biznesa partneris Aigars Kesenfelds. Šī uzņēmuma vadībā esot tie paši cilvēki, kas "ZS Invest Holdings".

Galu galā "ZS Invest Holdings" iesniedzis tiesā prasību izbeigt kopīpašumu atklātas izsoles ceļā. Likums paredz, ka kopīpašumu var izbeigt, sadalot to reālās, nevis domājamās daļās, vai arī kādam no īpašniekiem atpērkot citu domājamās daļas, vai arī nododot īpašumu atklātā izsolē.

Lai gan Kursītis tiesā uzstājis, ka ir gatavs atpirkt no "ZS Invest Holding" trešdaļu īpašuma par "Arco Real Estate" ekspertu vērtējumā noteikto tirgus cenu - 88 000 eiro - un pat, apliecinot savu nodomu nopietnību, Tiesu administrācijas kontā iemaksājis trešdaļu no šīs summas, tiesa lēmusi īpašumu nodot izsolē, vēstīja raidījums, piebilstot, ka Pārdaugavas tiesas tiesnese Žanna Gaigale Prudņikova atteikusies žurnālistiem paskaidrot, kāpēc izvēlējusies drastiskāko risinājumu. Arī tiesas spriedumā tas neesot izskaidrots.

"ZS Invest Holdings" uzskata, ka Kursītis speciāli traucē tā biznesa attīstībai, liedzot uzņēmumam izmantot īpašuma potenciālu, jo patiesībā viņam neesot svarīgs īpašums, bet gan nauda. Kursītis tam nepiekrīt un negrasās padoties, tāpēc viņam nelabvēlīgais tiesas spriedums jau ir pārsūdzēts un nākamā gada pavasarī cīņa tiesas zālēs turpināsies, vēstīja "Nekā personīga".

Raidījums piebilda, ka kopīpašuma daļu iegāde, lai pēc tam tiesā panāktu visa īpašuma pārdošanu izsolē, tagad ir kļuvusi par izveicīgu juristu un uzņēmēju biznesu. Iepirkšanas vērtība bieži vien esot neliela, jo tas ir īpašuma apgrūtinājums un cilvēki, kam vajag īpašumu, parasti neesot gatavi riskēt ar nezināmu iznākumu, taču izveicīgie darboņi no tā gūstot pat pieckārtīgu peļņu.