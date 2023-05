Neskatoties uz TM iebildēm, kārtējo reizi pagarina ārkārtējo situāciju pierobežā

Neskatoties uz Tieslietu ministrijas (TM) iebildēm, Ministru kabinets otrdien, 2. maijā, lēma par trim mēnešiem pagarināt ārkārtējo situāciju uz Latvijas un Baltkrievijas robežas.

Ārkārtējā situācija uz Latvijas un Baltkrievijas robežas tika izsludināta 2021. gada augustā. Valdība līdz šim vairākkārt lēmusi pagarināt ārkārtējo situāciju. Patlaban ārkārtējā situācija pierobežā noteikta līdz 10. maijam.

Tomēr Iekšlietu ministrija (IeM) vērsās valdībā ar lūgumu pagarināt ārkārtējo situāciju līdz šā gada 10. augustam.

Nelegālas robežšķērsošanas risks

IeM informē, ka no 2021. gada 11. augusta no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturētas personas 4045 gadījumos. Savukārt 2022.gadā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturētas personas 5286 gadījumos.