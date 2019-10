Neslēpjot domstarpības, 'Saskaņas' Rīgas domes frakcija nesteidz saraut saites ar GKR

Neizslēdzot domstarpības atsevišķos jautājumos, partijas "Saskaņa" Rīgas domes frakcija uzskata, ka sadarbība ar "Gods kalpot Rīgai!" joprojām ir iespējama, atzina domes priekšsēdētāja vietniece Anna Vladova (S).

Komentējot "Saskaņas" Saeimas frakcijas priekšsēdētāja Jāņa Urbanoviča pausto laikrakstam "Neatkarīgā Rīta Avīze" par to, ka partijas valde pieņēmusi lēmumu divu nedēļu laikā izvērtēt "Saskaņas" atrašanās Rīgas domes koalīcijā lietderību, Vladova sacīja, ka šāds lēmums pieņemts tāpēc, lai izvērtētu, vai "partija ir spējīga pildīt rīdziniekiem dotos solījumus".

Pēc Vladovas teiktā, ar GKR biedriem ir iespējams turpināt strādāt, lai gan domstarpības tiešām esot par dažādiem ar sociālo jomu saistītiem jautājumiem. "Mums nepatīk idejas par to, ka varētu atcelt bezmaksas ēdināšanu skolās vai brīvbiļetes transportā, tas mums neder," pauda Vladova.

Vienlaikus viņa pauda, ka Rīgas mērs Oļegs Burovs (GKR) bieži vien medijos "ne īpaši labi atsaucas par "Saskaņu"", kas, viņasprāt, nav pareizi.

Taujāta, vai ir iespējama situācija, ka "Saskaņas" valde pieņem lēmumu izstāties no koalīcijas, bet Rīgas domes frakcijas pārstāvji šo lēmumu ignorē, Vladova atbildēja noraidoši, sakot, ka frakcijai ir jāpilda partijas lēmumi.

To, ka ir zināmi sarežģījumi darbā ar GKR, atzina arī "Neatkarīgo deputātu frakcijas" vadītājs Valērijs Petrovs.

"Ja runājam, piemēram, par budžetu, vairs nav tā kā agrāk, ka bez jebkādiem jautājumiem un apspriedes esam gatavi balsot par visu, ko piedāvā. Tagad notiek daudz diskusiju, bet tas pat ir labi," sprieda domnieks.

Vienlaikus viņš pauda: "Ir redzams, ka koalīcijai ir grūti eksistēt, kad mērs aizvaino cilvēkus, kas viņu ir atbalstījuši."

Petrovs gan nekomentēja, vai nesaskaņas ir tik spēcīgas, ka būtu jālemj par sadarbības pārtraukšanu, vien atzina, ka vēlētos, lai lēmumi tiek pieņemti, vairāk apspriežoties ar visiem partneriem.

Tikmēr pats Burovs sacīja, ka nevēlas komentēt, vai "Saskaņas" vadības paziņojumi patiešām ir koalīcijas sabrukšana vai atsevišķu indivīdu vēlme profilēties pirms vēlēšanām. "Tie ir politiķi ar lielu, lielu pieredzi un man ar viņiem sacensties būtu bezjēdzīgi. Es daru savu darbu, kas ir tehnisks un saimniecisks," teica mērs.

Vienlaikus viņš sacīja, ka, piemēram, "Rīgas satiksmes" korupcijas skandāls atstāj nopietnu ēnu uz domes reputāciju, kas ietekmē arī finansiālo situāciju.

"Ja arī dome pieņems nepopulārus lēmumus, piemēram, izglītības jomā, tad mēs nestrādāsim populistiski, ar cīņu par elektorātu. Lai tad jebkurš nāk un vada Rīgas domi ar saviem solījumiem pēc principa "kā var nesolīt", un lamā slikto valdību, veido Rīgu kā atsevišķu republiku, kas var dzīvot atsevišķi, kamēr valsts pie visa ir vainīga. Tādās spēlēs es nepiedalos," uzsvēra Rīgas mērs.

Burovs arī norādīja, ka neviens nepopulāru lēmumu rezultātā ieekonomētais eiro netiks tērēts, lai kompensētu "Rīgas satiksmes" un "citas miglainas" lietas. Ja atbrīvosies nauda, tad tā tikšot paredzēta pašvaldības darbinieku algu celšanai, apdrošināšanai un tehniskām lietām, viņš teica.

Kā ziņots, "Saskaņa" ir nemierā ar sava partnera darbu un apsver domu saraut attiecības ar GKR, jo partijas valdē tika pieņemts rīkojums - divu nedēļu laikā izvērtēt "Saskaņas" atrašanās Rīgas domes koalīcijā lietderību, pirmdien vēstīja laikraksts "Neatkarīgā Rīta Avīze".

Šāds lēmums tika pieņemts piektdien valdes sēdē un "Saskaņas" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs skaidro, ka GKR un Burova vadībā Rīgas dome sākusi atkāpties no vēlēšanu programmā, ar kuru abas partijas startēja vienā sarakstā, vēlētājiem dotajiem solījumiem. Tādēļ, uzskatot, ka šādi partija atvirzās vēl tālāk no saviem velētājiem, "Saskaņai" jāizvērtē šī sadarbība un, iespējams, jāizstājas no koalīcijas.

No Urbanoviča teiktā izriet, ka "Saskaņas" redzējumā GKR pārlieku attālinājusies no vēlēšanu programmas pīlāra - solījuma "palīdzēt tiem, kam palīdzība vajadzīga visvairāk - pensionāriem un ģimenēm ar bērniem".

Tikmēr bijušais Rīgas mērs, pašreizējais Eiropas Parlamenta deputāts Nils Ušakovs (S) ierakstā sociālajā medijā "Instagram" norādījis, ka domniekiem, kuri pašu pirms vēlēšanām dotos solījumus sauc par populismu, pareizāk būtu nolikt Rīgas domes deputāta mandātu.