Nespējot vienoties par Krievijas un Baltkrievijas izslēgšanu, darbu beidz Eiropas valstu vēlēšanu administratoru asociācija

Nespējot panākt divu trešdaļu biedru atbalstu Krievijas un Baltkrievijas nacionālo vēlēšanu iestāžu izslēgšanai no asociācijas, Eiropas valstu vēlēšanu administratoru asociācija (ACEEEO) ir pieņēmusi lēmumu pašlikvidēties un izbeigt savu trīsdesmit gadus ilgušo darbību, portāls "Delfi" uzzināja Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK).

Reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā un Baltkrievijas iesaisti šajā agresijā, CVK 24. februārī nosūtīja vēstuli ACEEEO, kurā aicināja izslēgt Krievijas Federācijas Centrālo vēlēšanu komisiju un Baltkrievijas Republikas Centrālo vēlēšanu un republikas referendumu rīkošanas komisiju no asociācijas.

Tomēr gan balsojumā par Krievijas un Baltkrievijas izslēgšanu, gan pēc tam sekojošā balsojumā par Krievijas un Baltkrievijas darbības apturēšanu asociācijā lielākā daļa dalībvalstu izvēlējās nepiedalīties, tādējādi padarot balsojumu nederīgu.

Ņemot vērā, ka abu valstu agresija ir pretrunā asociācijas mērķiem un pamatprincipiem, demokrātijas vērtībām, klaji pārkāpj asociācijas devīzi "Bez ieročiem, ar balss spēku" ("Non armis, sed vi suffragiorum"), asociācijas Izpildpadome pieņēma lēmumu rosināt balsojumu par asociācijas pašlikvidēšanos. Balsojums noslēdzās šodien, un tajā neviena dalībvalsts nepauda iebildumus. Lēmums stājas spēkā nekavējoties, līdz ar to ACEEEO no šodienas pārtrauc savu darbību.

ACEEEO tika dibināta 1991. gadā kā nevalstiska, no partijām un valdībām neatkarīga organizācija, kuras galvenais mērķis bija nodrošināt objektīvu un no jebkuras nacionālas valdības neatkarīgu forumu informācijas apmaiņai par vēlēšanām un politiskajiem procesiem vēlēšanu organizatoru, ekspertu un zinātnieku starpā, tādējādi veicinot brīvas, demokrātiskas un godīgas vēlēšanas asociācijas dalībvalstīs un asociācijas darbības reģionā. Līdz kara sākumam asociācijā bija pārstāvētas 25 dalībvalstis.