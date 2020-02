Nestrādājoša dzinēja dēļ 'airBaltic' lidmašīna veikusi ārkārtas nosēšanos Bordo

Trešdienas, 12. februāra, "airBaltic" lidojums Rīga-Malaga (BT677) tika novirzīts uz Bordo Francijā, jo lidmašīnai lidojuma laikā bija izslēdzies viens no dzinējiem, portālu "Delfi" informēja aviokompānijas pārstāve Alise Briede.

Atbilstoši visām standarta procedūrām, lidojums tika novirzīts un tas droši piezemējās Bordo, skaidroja Briede.

"Lai pasažierus nogādātu uz un no Malagas ar iespējami mazāku kavēšanos, no Rīgas tiek organizēts īpašs pārtransportēšanas reiss. "airBaltic" pasažierus nodrošinās ar maltītes un atspirdzinājumu kuponiem," piebilda Briede.

Lidsabiedrība atvainojas pasažieriem par sagādātajām neērtībām.

Informācija "flightradar24" liecina, ka lidojumā bija devusies Airbus A220-300 lidmašīna.

Air Baltic flight #BT677 Riga - Malaga has changed the squawk code to 7700 (general emergency) and is diverting to Bordeauxhttps://t.co/oCfV80ZlIj

Reason is currently unknown pic.twitter.com/p7ABpsOYZS