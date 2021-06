Nevakcinēšanās bez attaisnojoša iemesla ir antisociāla, uzskata Levits

Vakcinēšanās pret Covid-19 ir cilvēku atbildība pret sabiedrību, tāpēc ierobežojumi nevakcinētajiem ir attaisnojami, otrdien LTV raidījumā “1 pret 1” uzsvēra Valsts prezidents Egils Levits.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

“Vakcinēšanās ir svarīga no diviem viedokļiem. Pirmkārt, lai aizsargātu savu veselību. Aizsargājot savu veselību, tu, protams, aizsargā vienlaikus arī sabiedrību. Tas ir pienākums pret sevi, bet tas ir pienākums arī pret sabiedrību, un tas cilvēkiem ir jāsaprot,” sacīja Valsts prezidents. Viņš vakcinēšanās nepieciešamībā saskata analoģiju ar nebraukšanu dzērumā, lai neievainotu citus.

No tiesiskā viedokļa atšķirīga attieksme pret vakcinētiem un nevakcinētiem cilvēkiem esot attaisnojama, jo visiem, kas vēlas, vakcinēšanās iespēja ir nodrošināta. “Tu nevari vienkārši tāpēc, ka kaut kādu iemeslu dēļ iedomājies, ka tu nevakcinēsies, ar to apdraudēt sabiedrību,” akcentēja Levits.

Viņš gan norādīja, ka pastāvot medicīniski iemesli vai kādi citi “ļoti, ļoti būtiski iemesli”, kāpēc kādi cilvēki varētu nepotēties, bet tie esot izņēmumi. Ja šādu attaisnojošu iemeslu nav, bet cilvēks negrasās vakcinēties, “ar to tu rīkojies antisociāli, antisabiedriski”, pauda Levits.

Pēc prezidenta domām, “beidzot pēc ilgas iešūpošanās tagad vakcinēšanās process ir aizgājis”, jo, viņaprāt, 100 tūkstoši vakcinētu cilvēku nedēļā esot labs rādītājs.