Daļa vēl cer, ka noteikumi mainīsies. Uz atstādināšanas laiku dzīvo bez ienākumiem un dīkstāvē, bet oficiāli no darba aizgājuši nav. Citi jau ir aizgājuši, iztiek no uzkrājumiem, bezdarbnieka pabalsta vai citu ģimenes locekļu ienākumiem, bet zināma spriedze par to, no kā iztikt turpmāk, pakausī jau ir jūtama. Portāls “Delfi” sazinājās ar vairākiem cilvēkiem, kuru pārliecība par nevakcinēšanos ir tik stingra, ka viņi izvēlējušies zaudēt darbu, bet nepiekāpties šai prasībai. Ko viņi darīs tālāk?

Fizikas skolotājs Juris (vārds mainīts) vēl nav iesniedzis pieteikumu tiesā par prasību vakcinēties, bet grasās to darīt. Viņš no darba skolā pagaidām nav oficiāli aizgājis, bet ir atstādināts. Pats cer, ka situācija vēl mainīsies un darbu izdosies saglabāt. “Skolai nebija intereses pārtraukt [darba attiecības], jo nav jau ko ņemt vietā,” viņš skaidro. Šajā ziņā Juris tālu no patiesības nav, jo “Delfi” jau ziņoja, ka pirms šī mācību gada skolām bija visai lielas problēmas ar vakancēm un gadiem ielaistu problēmu dēļ īpaši lielās sprukās ir tieši tās skolas, kurām nepieciešami jauni eksakto un dabaszinību priekšmetu skolotāji. Arī Jura mācītais fizikas priekšmets ir starp tiem, kuros skolotājus gluži vai ar uguni jāmeklē.