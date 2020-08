Nevaru iedomāties, ka Mediņš bērnus turēja kā koncentrācijas nometnē, saka bīskaps

Tie ir satraucoši (izskanējušie pārkāpumi – red.), bet es nevaru iedomāties, ka priesteris [Andrejs] Mediņš tagad bez maizes un ūdens turēja bērnu un lika viņam strādāt visu dienu 12 stundas – tie taču ir koncentrācijas nometnes apstākļi, portālam “Delfi” sacīja Latvijas Romas Katoļu baznīcas Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis, kura pārraudzībā ir Bruknas kopiena, kurā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) kopā ar tiesībsarga biroju fiksējusi bērnu tiesību pārkāpumus.

"Tur tādu nav. Nevar tādi būt, bērns taču tad aizbēgs," portālam "Delfi" teica Pavlovskis. "Man oficiāli neviens neko nav pateicis, man nav sūdzība no policijas, no VBTAI," teica Pavlovskis, norādot – ja šādas sūdzības saņemtu, tad domātu, kā reaģēt.

"Es ar viņu runāju, pārkāpums viņam tas, ka viņam nebija to dokumentu par to, ka tie ir nepilngadīgie tur varēja atrasties. Tam arī varētu ticēt vairāk nekā tam, kas ir sarakstīts. Es neesmu izmeklētājs, un es neesmu izmeklēšanu veicis.

Tas ir pārkāpums, kādu brīdinājumu es viņam uzrakstīšu. Neesmu to iesācis, bet gribu taisni tagad to uzrakstīt un nosūtīt," sacīja bīskaps.

"Es to kontekstu arī zinu, kāpēc tas ir izskanējis, no kurienes tas ir izskanējis. Tie bērni to nav teikuši, to teikusi cita persona, kas gribēja kaitēt un ieriebt," stāstīja Pavlovskis, taču atturējās konkretizēt iespējamās personas, kuras vēlējušās ieriebt un kam.

"Ir tāds sens teiciens – "kas bez pierādījumiem tiek apgalvots, tas bez pierādījumiem tiek atmests"," sacīja garīdznieks, norādot, ka viņš nav "tik ļoti naivs, lai katram, kas nokliedzas, uzreiz ticētu".

"Skaidrs, ka juridiski tas pārkāpums tur ir, bet, zinot to lietu mazliet vairāk, esmu noskaņots ticēt tam, ka tas ir safabricēts," sacīja bīskaps.

Jautāts, kas ir tas, ko viņš par šiem jautājumiem zina vairāk, Pavlovskis sacīja, ka to nestāstīs.

Jau vēstīts, ka Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) kopā ar tiesībsarga biroju Bruknas "Kalna svētību kopienā" fiksējusi bērnu tiesību pārkāpumus, liecina VBTAI mājas lapā publiskotā informācija.

Portālam "Delfi" gan neizdevās sazināties ar Bruknas kopienas vadītāju priesteri Andreju Mediņu – viņš uz portāla "Delfi" žurnālistu telefona zvaniem ceturtdienas pēcpusdienā neatbildēja.