Pasaules apceļotāji Kadri Orgs un Uku Lilleveli 2020. gada augustā apmetās tajā pašā hostelī, kas trešdien paņēma astoņu cilvēku dzīvības. Viņi saka, ka pretīgākā hostelī nav uzturējušies.

Kadri un Uku apceļojuši aptuveni 50 valstis. Viņi nevar precīzi pateikt, cik hosteļos ir uzturējušies. Kad trešdien parādījās traģiskā ziņa no Rīgas par to, ka ugunsgrēks nelegāli uzturētā hostelī prasījis astoņu cilvēku dzīvības, viņi atminējās apmešanās vietu, kas atradās garā naktsmītņu saraksta pēdējā rindā. Tajā ir naktsmītnes no vairākām valstīm Austrumeiropā un Dienvideiropā līdz dažādiem Āzijas reģioniem.