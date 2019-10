Nils Muižnieks izvirzīts par kandidātu uz Eiropas ombuda amatu

Eiropas Parlamenta (EP) priekšsēdētājs Dāvids Sasoli EP Lūgumrakstu komitejai (PETI) iesniedzis piecu kandidātu vārdus uz prestižo Eiropas ombuda amatu. Viņu vidū atrodams arī Nils Muižnieks, portālam "Delfi" Strasbūrā apstiprināja EP preses pārstāvis Jānis Krastiņš.

Muižniekam kopā ar citiem kandidātiem paredzēta iztaujāšana PETI komitejā, kas ieplānota 3. decembrī. Arī balsojums par ombudu paredzēts decembrī.

Līdz ar Muižnieku PETI vērtēs vēl četrus kandidātus: Džusepi Fortunato no Itālijas, Igaunijas pārstāvi Jūliju Lafranku, Sesīliju Vikstromu no Zviedrijas un pašreizējo ombudi no Īrijas Emīliju O'Reiliju.

Ombuds izmeklē administratīvas kļūmes Eiropas Savienības iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru darbā, rīkojoties pēc savas ierosmes vai pamatojoties uz ES pilsoņu iesniegtām sūdzībām. Ombudu ieceļ EP uz visu parlamenta sasaukuma laiku.

Katra EP sasaukuma sākumā vai ombuda nāves, atkāpšanās no amata vai atlaišanas gadījumā EP priekšsēdētājs aicina izvirzīt ombuda amata kandidatūras un nosaka to iesniegšanas termiņus. Kandidatūrām ir jāgūst vismaz tādu 40 Eiropas Parlamenta deputātu atbalsts, kuri ir vismaz divu dalībvalstu valstspiederīgie. Kandidatūras iesniedz PETI komitejai, kura izskata to pieņemamību. Pieņemamo kandidatūru sarakstu pēc tam iesniedz Parlamentam balsošanai. Ombudu ievēlē ar nodoto balsu vairākumu.

Muižnieks ir bijušais Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisārs, kurš šo amatu ieņēma no 2012. līdz 2018. gadam. Karjeras laikā bijis Sorosa fonda Latvijas filiāles programmu direktors, Latvijas Cilvēktiesību fonda vadītājs un LU Sociālo un politisko pētījumu institūta direktors.

Muižnieks dzimis 1964. gada 31. janvārī Losandželosā, ASV. 1993.gadā viņš pārcēlies uz dzīvi Latvijā. 1984.gadā Muižnieks beidzis Grenobles universitāti Francijā, 1985.gadā studējis Monterejas Starptautisko attiecību institūtā, 1986.gadā beidzis Prinstonas universitāti, iegūstot bakalaura grādu politoloģijā, 1987.gadā studējis Rietumu Mičiganas universitātē un 1988.gadā beidzis Kalifornijas Berklija universitāti, iegūstot maģistra grādu politoloģijā. 1993.gadā Muižnieks aizstāvējis disertāciju.

Muižnieks bijis īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās Eināra Repšes un Induļa Emša valdībās. 2009.gada nogalē viņš ievēlēts par Eiropas Padomes komisijas pret rasismu un neiecietību priekšsēdētāju.

Pagājušās desmitgadēs sākumā Muižnieks bija arī Aināra Šlesera vadītās Latvijas Pirmās partijas (LPP) biedrs.