NMPD Operatīvās vadības centra darbiniekiem konstatējot Covid-19, stiprina Daugavpils dispečercentru

Konstatējot jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 darbiniekiem Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) Operatīvās vadības centrā, tiek stiprināts Daugavpils dispečercentrs, informēja NMPD Komunikācijas nodaļas vadītāja Ilze Bukša.

Pozitīvais Covid-19 tests ir 11 Operatīvās vadības centra darbiniekiem. Visiem ir viegli simptomi, un viņi ārstējas mājās ģimenes ārsta uzraudzībā, savukārt Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir apzinājis kontaktpersonas. Kopumā centrā ir vairāk nekā 100 darbinieku.

NMPD direktore Liene Cipule intervijā LTV raidījumam "Panorāma" pastāstīja, ka par pirmo inficēšanās gadījumu varēs informēt epidemiologi, vienlaikus atklājot, ka pirmā testētā cilvēka rezultāti tapa zināmi 29. martā un pēc šīs informācijas saņemšanas dienestā tika veikta "masveida operatīvā vadības centra darbinieku testēšanu".

Visas šīs dienas notikusi testēšana, tāpēc dienestam izdevies atklāt tik daudz saslimšanas gadījumus, uzsvēra dienesta direktore. Viņa piebilda, ka ir daži darbinieki, kurus testēja vien otrdien, tāpēc rezultāti vēl gaidāmi trešdien un ceturtdien.

Cipule noliedza izskanējušo informāciju, ka inficēšanās notikusi kādas darbinieces atvadu ballītē, jo pirmais saslimušais nav nedz strādājis tai dienā, nedz apmeklējis šo pasākumu. "Nevaram teikt, ka darbinieces pavadīšanas pensijā pasākumā notikusi inficēšanās," pauda Cipule.

Ar epidemiologiem tiekot apzinātas iespējas ļaut strādāt tiem centra darbiniekiem, kuri nav bijuši Covid-19 pozitīvi, tomēr aizvien skaitās kontaktpersonas.

Operatīvās vadības centrā jau ir ieviesti papildu aizsardzības pasākumi. Proti, dispečeru darba vietas ir izkārtotas, ievērojot divu metru distanci, telpās ir pastiprināti dezinfekcijas pasākumi, dežūras laikā personāls lieto sejas aizsargmaskas un darbiniekiem ir arī papildu pārbaudes – tiek mērīta ķermeņa temperatūra, izjautāti par simptomiem.

NMPD stiprina arī Daugavpils dispečercentra kapacitāti lielākas zvanu plūsmas pārvirzīšanai uz to, izvēršot papildu darba vietas un pārorganizējot personālu. Darbam dispečercentrā papildus tiek piesaistīti gan brigāžu mediķi, gan izdienā aizgājušie kolēģi, gan arī medicīnas studenti, kurus papildus apmācīs. Nepieciešamības gadījumā tiks vērtēti vēl citi drošības pasākumi.

Bukša arī stāstīja, ka vairākām NMPD brigādēm Rēzeknē, kurām veikts tests saistībā ar Covid-19 gadījumiem vietējā slimnīcā, testi ir negatīvi. Viņa arī skaidroja, ka pagājušājā nedēļā sniegtā informācija par inficēto dienesta šoferi nav precīza, jo vadītājs nestrādā NMPD, bet gan privātajā uzņēmumā, kas nodrošina neatliekamo palīdzību.

Ņemot vērā Covid-19 saslimstības iekšējo izplatību Latvijā, NMPD ir pastiprinājis pasākumus dienesta darbinieku aizsardzībai. To mērķis ir mazināt saslimšanas riskus dienesta darbinieku vidū un pasargāt arī pacientus no inficēšanās.

Jau vairākas dienas NMPD brigādes izsaukumos dodas, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus. NMPD ir izstrādāts algoritms, paredzot dažādu līmeņu aizsardzības līdzekļu lietošanu, kas ir atkarīgs no konkrētās situācijas, piemēram, ja neatliekamā palīdzība jāsniedz potenciālam Covid-19 pacientam, personālam jālieto visaugstākās aizsardzības komplekts – kombinezons, respirators, aizsargbrilles un medicīniskie cimdi.

Savukārt obligāta sejas respiratora, aizsargbriļļu un cimdu lietošana ir visos izsaukumos, kur pacientiem ir akūtas elpceļu saslimšanas pazīmes, kas nav saistītas ar aizdomām par Covid-19.

Bet, ja izsaukums ir pie pacienta, kuram nav akūtas elpceļu slimības pazīmes, bet ir cita saslimšana vai kurš ir guvis traumu, brigādes personālam vienmēr jālieto sejas maska un cimdi. Lai mazinātu infekcijas izplatību, nogādājot pacientu slimnīcā, brigādes transportlīdzeklī nevar atrasties tuvinieki, izņemot, ja tiek pavadīti mazi bērni un pacienti ar īpašām vajadzībām vai ierobežotu rīcībspēju.

Lai iespējami agrīni atklātu saslimšanas gadījumus mediķu vidū, saskaņā ar Valsts operatīvās medicīniskās komisijas lēmumu, Covid-19 analīzes pašlaik tiek veiktas arī visiem pacientu aprūpē iesaistītajiem NMPD darbiniekiem ar akūtas elpceļu saslimšanas simptomiem. Analīzes tiek veiktas gan brigāžu personālam, gan arī darbiniekiem Operatīvās vadības centrā, kur uz ārkārtas tālruni 113 diennakts laikā dispečeri saņem no iedzīvotājiem 1600 līdz 1800 zvanu.

"Arī dienesta mediķi un dispečeri ikdienā brauc ar sabiedrisko transportu un iet uz veikalu iepirkties. Liela daļa strādā arī citviet. Riski saslimt ir ikvienam. Mums ļoti jāsargā ārkārtas tālruņa 113 personāls, jo tas ir specifisks resurss un ne katrs var aizstāt šo komandu. Uzdevums ir nodrošināt dispečercentra darba nepārtrauktību arī jaunā koronavīrusa pandēmijas laikā. Šo atbildību apzinās ikviens mūsu kolēģis – viņos ir ļoti augsta sava darba misijas apziņa un gatavība strādāt arī paaugstināta riska apstākļos," komentēja Cipule.

Viņa vienlaikus vēršas arī pie sabiedrības, aicinot nezvanīt uz ārkārtas tālruni, lai iegūtu informāciju vai uzziņas, tāpat arī vienkāršākās situācijās, ko var risināt, jautājot padomu savam ģimenes ārstam vai farmaceitam aptiekā.

"Šobrīd vairāk nekā jebkad mums visiem kopā svarīgi, lai zvani uz 113 patiešām būtu tikai dzīvību apdraudošās situācijās," aicināja Cipule.

NMPD atgādina, ka uz ārkārtas tālruni 113 jāzvana situācijās, kad apdraudēta cilvēka dzīvība – ja cilvēks ir bezsamaņā, neelpo vai rodas pēkšņi elpošanas traucējumi, ja ir gūta smaga trauma, spēcīga asiņošana, ir pēkšņs vienas puses vājums, kas var liecināt par insultu, vai ir pēkšņas sāpes krūtīs, kas var liecināt par infarktu, kā arī citos gadījumos, kad cilvēka dzīvības glābšanā izšķirošas ir minūtes.

Jau ziņots, ka ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 inficējušies jau vismaz 26 medicīnas darbinieki, informēja SPKC eksperts Jurijs Perevoščikovs.

Speciālists skaidroja, ka slimība konstatēta vismaz 26 veselības aprūpes nozarē strādājošajiem, kuru vidū ir gan administratori, gan medmāsas un ārsti, gan arī šoferi.

Saslimšanas gadījumi nereti tiek konstatēti vairākiem vienas veselības aprūpes iestādes darbiniekiem vai arī medicīnas speciālistiem, kuri pārstāv vienu apakšnozari un ir satikušies vienā pasākumā.

Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) iepriekš uzsvēra, ka arvien biežāka mediķu inficēšanās ar Covid-19 pierāda, cik būtiska loma pandēmijas likvidēšanai ir mediķiem, kuri šajā darbā stāv pirmajās rindās un pakļauj sevi riskam, dodoties pie pacientiem. Viņķele, kā arī citas amatpersonas aicināja nemelot epidemiologiem un mediķiem par būšanu ārzemēs vai kontaktu ar kādu Covid-19 slimnieku, jo tas pastiprina risku mediķiem saslimt ar šo infekciju.

Tāpat ziņots, Covid-19 pēdējā diennaktī apstiprināts vēl 22 cilvēkiem, līdz ar to kopumā ar to valstī saslimuši 398 cilvēki. Patlaban ārstniecības iestādē ir stacionēti 27 Covid-19 pacienti, no viņiem 24 ir ar vidēju slimības gaitu, bet trīs – ar smagu.