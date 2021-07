No 1. augusta gaidāmas izmaiņas Pierīgas autobusu satiksmē

No 1. augusta gaidāmas būtiskas izmaiņas 11 Pierīgas maršrutos savienojumā ar Ķekavu, Medemciemu, Jaunmārupi, Baldoni, Ādažiem, Gaismām, Sloku, Spuņupi un Mežsētām, portālu "Delfi" informēja Autotransporta direkcijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izvērtējot pasažieru pārvietošanās paradumus, vairākos maršrutos kustības saraksts tiks mainīts pilnībā, kā arī turpmāk šajos maršrutos kursēs gan lielas, gan vidējas ietilpības autobusi (šobrīd kursē tikai mikroautobusi​ mazas ietilpības autobusi).

Reiss Nr. 6991 Rīga-Mežsētas, kas no Rīgas starptautiskās autoostas izbrauc pulksten 5.30 un 6.10, pasažieru pārvadājumus vairs nenodrošinās.

Pasažieru pārvadājumus vairs nenodrošinās arī reiss Nr. 5139 Rīga-Gaismas, kas no pieturas "Gaismas" katru dienu izbrauc pulksten 20.30.

Reiss Nr. 7939 Bulduri–Spuņupe–Sloka–Kalniņi no 1. augusta tiek slēgts. Pasažieri aicināti izmantot maršruta Nr.7018 Rīga–Spuņupe–Jaunķemeri reisus.

No 1. augusta Reiss Nr. 5173 Rīga-Medemciems, kas no pieturas "Medemciems" katru dienu izbrauc pulksten 19.45, pasažieru pārvadājumus vairs nenodrošinās. Tāpat maršruta reiss Nr. 5616, kas no no pieturas "Piņķi" darbadienās izbrauc pulksten 6.20 un no pieturas "Kalnciema masīvs" – pulksten 18.15, pasažieru pārvadājumus vairs nenodrošinās

Maršruts Nr. 6843 Rīga-Pļavniekkalns-Ķekava no 1. augusta tiks apkalpots ar vidējas un lielas ietilpības autobusiem, kā arī tiks mainīts kustības saraksts.

no Ķekavas darbadienās: pulksten 5.55, 7.40, 8.40, 9.45, 10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 20.30 un 22.30;

no Rīgas darbadienās: pulksten 8.50, 9.45, 10.40, 11.45, 12.40, 13.45, 14.40, 15.45, 16.40, 17.45, 18.40, 19.30, 21.30, 22.30 un 23.30;

no Rīgas sestdienās un svētdienās: pulksten 7.10, 8.30, 9.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.40 un 23.20;

no Ķekavas sestdienās un svētdienās: pulksten 8.30, 9.30, 10.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 un 22.40;

no Rīgas katru dienu: pulksten 20.30;

no Ķekavas katru dienu: pulksten 21.30.

Vidējas un lielas ietilpības autobusi no 1. augusta būs arī maršrutā Nr. 6844 Rīga-Valdlauči-Pļavniekkalns-Ķekava un tiks mainīts arī kustības saraksts.

no Ķekavas darbadienās: pulksten 5.30, 6.40, 7.20, 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 12.00, 12.20, 13.00, 13.20, 14.00, 14.20, 15.00, 15.20, 16.00, 16.20, 17.00, 17.20, 18.00, 18.20, 19.00, 19.20, 20.00 un 23.00;

no Rīgas darbadienās: pulksten 6.05, 7.00, 7.20, 8.20, 9.20, 10.20, 11.00, 11.20, 12.00, 12.20, 13.00, 13.20, 14.00, 14.20, 15.00, 15.20, 16.00, 16.20, 17.00, 17.20, 18.00, 18.20, 19.00, 22.00, 23.00 un 23.50;

no Rīgas sestdienās un svētdienās: pulksten 9.00,10.30, 11.30,12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.20 un 24.00;

no Ķekavas sestdienās un svētdienās: pulksten 10.00, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30 un 23.15;

no Rīgas katru dienu: pulksten 6.20, 8.00, 10.00, 20.00 un 21.00;

no Ķekavas katru dienu: pulksten 6.20, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 21.00 un 22.00.

Maršrutā Nr. 5433 Rīga-Jaunmārrupe no 1. augusta tiks mainīts kustības saraksts.

no Jaunmārupes darbadienās: pulksten 5.40, 6.40, 7.00, 7.40, 8.00, 8.20, 9.05, 9.30, 10.10, 10.50, 11.30, 12.50, 14.15, 14.50, 15.30, 16.00, 16.30, 16.50, 17.20, 18.00, 18.20, 18.50, 20.15 un 21.30;

no Rīgas (Elizabetes ielas) darbadienās: pulksten 6.15, 6.55, 7.15, 7.40, 8.50, 9.25, 10.00, 10.50, 12.05, 13.35, 14.05, 14.55, 15.25, 15.50, 16.40, 17.15, 17.40, 18.05, 18.45, 19.25, 19.40, 20.55 un 22.05;

no Jaunmārupes darbadienās un sestdienās: pulksten 6.20;

no Rīgas (Elizabetes ielas) darbadienās un sestdienās: pulksten 8.25 un 16.05;

no Rīgas (Elizabetes ielas) sestdienās: pulksten 7.00, 10.25, 11.50, 13.10, 14.40, 17.25, 19.10, 20.25 un 22.00;

no Jaunmārupes sestdienās: pulksten 7.45, 9.10, 11.10, 12.30, 14.00, 15.25, 16.45, 18.05, 19.50 un 21.10.

Savukārt maršrutā Nr. 6847 Rīga-Baldone autobuss, kas no pieturas "Baldone" katru dienu izbrauc pulksten 23.20, pasažieru pārvadājumus vairs nenodrošinās.

Arī maršrutā Nr. 6821 Rīga-Ādaži-Kadaga autobuss, kas no Rīgas autoostas darbadienās izbrauc pulksten 8,10, pasažierus vairs nepārvadās.

Izmaiņas veiktas, rūpīgi izvērtējot pasažieru skaitu atsevišķos reisos, un ierobežotā finansējuma dēļ tika lemts pārvadājumus neveikt tajos reisos, kur pasažieru praktiski nav.