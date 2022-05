No 1. jūlija biodegvielas piejaukums dīzelim nebūs obligāts, vienojas koalīcija

Koalīcijas partneri pirmdien, 2. maijā, konceptuāli vienojušies, ka no šā gada 1. jūlija biodegvielas piejaukums dīzeļdegvielai nebūs obligāts.

Preses konferencē pēc sanāksmes Ekonomikas ministrijas (EM) parlamentāra sekretāre Ilze Indriksone (NA) stāstīja, ka patlaban tiek gatavoti dokumenti, lai sākot ar šā gada 1. jūliju biodegvielas piejaukums dīzeļdegvielai nebūtu obligāts.

Viņa piebilda, ka lēmums neparedzēs atteikšanos no biodegvielas piejaukuma, bet tie, kuri vēlēsies, varēs turpināt iegādāties degvielu ar biopiejaukumu.

Indriksone norādīja, ka atteikšanās no biodegvielas piejaukuma degvielas cenu varētu samaiznāt par 12-14 eiro centiem, bet gadījumā, ja degvielas cenas turpinās augt, tad šī lēmuma rezultātā pieaugums nebūs tik straujš. Finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) piebilda, ka šī lēmuma rezultātā samazināsies degvielas cenas, turklāt šis solis neskars valsts budžetu.

Pēc EM pārstāves teiktā, šāds priekšlikums tiek virzīts, jo degvielas cenas ietekmē tostarp pārtikas cenas. Turklāt šāds solis saskaņots ar Eiropas Komisiju.

Par atteikšanos no biodegvielas piejaukuma iepriekš jau izteicās zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (NA), kura ieskatā viens no risinājumiem pārtikas cenu pieauguma apturēšanai būtu atteikties no biodegvielas piemaisījuma degvielai. "Tas varētu dot pienesumu uzreiz," secināja Gerhards.

Tāpat Saeima patlaban vērtē kolektīvo iesniegumu par akcīzes nodokļa samazināšanu degvielai, tomēr koalīcijas atbalsta šai iniciatīvai patlaban nav.