No 10. maija pret Covid-19 varētu vakcinēt visus gribētājus

Tie Latvijas iedzīvotāji, kuri neietilpst nevienā no noteiktajām prioritārajām Covid-19 vakcinācijas grupām, pie vakcīnas varēs tikt, sākot no 10. maija, valdības sēdē otrdien pauda veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Pēc pašreizējām Veselības ministrijas aplēsēm, sesto prioritāro vakcinācijas pret Covid-19 grupu atvērs trešdien, 28. aprīlī, savukārt septīto un astoto grupu – 30. aprīlī.

Jau ziņots, ka sestajā prioritārajā grupā ietilpst patversmju klienti un personas, kas atrodas ieslodzījuma vietās, bet septītajā – nozaru darbības nepārtrauktībai kritiski svarīgie darbinieki publiskajā sektorā un eksportējošajos uzņēmumos. Savukārt astotajā prioritārajā grupā ierindoti tautsaimniecības uzņēmumu darbinieki.

Indikatīvi visi sabiedrības locekļi, kas to vēl nebūs izdarījuši, varēs vakcinēties, sākot no 10. maija.

Jau vēstīts, ka gaidāmajās maija brīvdienās paralēli lielajiem masu vakcinācijas centriem Rīgā un reģionos, darbību uzsāks arī seši mazie jeb C līmeņa vakcinācijas centri.

Plānots, ka šādi centri tiks atvērti Tukuma 3. pamatskolas sporta zālē, vieglatlētikas manēžā Kuldīgā, sporta centrā Madonā, Alūksnes Kultūras centrā, Bauskas sporta hallē un Ķekavas vidusskolā. Patlaban plānots, ka šajos centros vakcinācija notiks 1. maijā, katrai vietai tiks novirzītas 300 vakcīnu devas.

Savukārt, sākot no 4. maija, masveida vakcinācija notiks visa līmeņa vakcinācijas centros. Plānots, ka no 10. maija tiks izlietotas 70 950 vakcīnu devas, no 17. maija – 77 700, 24. maija – 95 200 un no 31. maija – 95 200 vakcīnu devas A, B un C līmeņa vakcinācijas centros visā Latvijā.

Lai veicinātu vakcināciju Latgalē, 30. aprīlī un 1. maijā tiks veikta izbraukumi sadarbībā ar Nacionālajiem Bruņotajiem spēkiem – tiks veidoti mobilie vakcinācijas punkti teltīs novados ar zemākajiem vakcinācijas aptveres rādītājiem.

Šāda prakse tiks veidota, ja tuvumā nav kāda no lielajiem vakcinācijas centriem jeb nav vakcinācijas aptveres.

Pēc pašreizējiem datiem, 5% iedzīvotāju vakcinēti Daugavpilī, Viļānu un Rēzeknes novados, 6% vakcinēti Riebiņu novadā, 7% iedzīvotāju vakcinēti Daugavpils, Krāslavas, Dagdas un Zilupes novados. 8% iedzīvotāju vakcinēti Preiļu novadā un Rēzeknes pilsētā, savukārt 9% - Olaines, Ludzas, Līvānu, Kārsavas un Rugāju novados.

Jau vēstīts, ka no 1. līdz 4. maijam 16 liela mēroga vakcinācijas centros tiks vakcinēti prioritāro grupu iedzīvotāji, kuri iepriekš būs izvēlējušies sev ērtāko laiku un vietu šajos centros caur vietni "manavakcina.lv", kur kopā iekļauti vairāk nekā 10 000 vakcinācijas laiku, portālu "Delfi" informēja Veselības ministrijā (VM).