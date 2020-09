No 7. septembra paplašinās lidojumu galamērķus; dos vairāk laika atgriezties

Trešdien, 2. septembrī, Ministru kabinets pieņēmis grozījumus valdības noteikumos, kas no 7. septembra ļaus aviokompānijām paplašināt lidojumu galamērķu skaitu uz valstīm ar salīdzinoši augstākiem Covid-19 saslimstības rādītājiem. Vienlaikus arī nolemts, ka gadījumos, kad pēc valstu iekļaušanas Slimību profilakses un kontroles centra sarakstā, kas liedz organizēt lidojumus, liegums tos organizēt stāsies spēkā pēc trim dienām.

Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) pēc valdības sēdes žurnālistiem pastāstīja, ka nolemts mainīt kārtību, kādā vispār drīkstēja organizēt lidojumus. "Līdz šim varēja lidot uz valstīm ar rādītāju līdz 25, bet virs šī skaitļa aviokompānijām bija vispār liegts organizēt lidojumus, un tas īpaši ietekmēja mūsu nacionālo aviokompāniju "AirBaltic". Tas radīja gan sekas cilvēkiem, kas ārzemēs, gan ļoti smagi ietekmēja mūsu aviokompāniju, jo kaimiņvalstīs šādu ierobežojumu nebija. Uzsveru, ka Baltijas valstu kolēģi atkāpi no šādas kārtības lidojumu ierobežošanā veica vienpusēji. Ja runājam par Baltijas burbuļa plīšanu, tad par to sākotnēji parūpējās mūsu kolēģi Lietuvā un Igaunijā," teica ministre.

Tagad nolemts, ka lidojumus var organizēt uz valstīm, kur inficēšanās ir Eiropas Savienības valstu vidējais saslimstības rādītājs reizināts ar divi, kas patlaban būtu līdz 90 inficēšanās gadījumiem 14 dienu laikā uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Ja rādītājs lielāks, tad lidojumus nedrīkst organizēt.

Turklāt cilvēkiem, kas atlido no šādām valstīm, ir pienākums pašizolēties. Viņķeļe atgādināja, ka Latvija ar līdzīgu situāciju jau saskārās martā un aprīlī repatriācijas reisu laikā, tāpēc uzraudzības un kontroles sistēma ir izstrādāta un zināma.

"Tieši stingra pašizolācija un sabiedrības atbildīga līdzdalība ir nodrošinājusi Latvijas labos rezultātus Covid-19 izplatības kontrolē līdz šim. Kamēr cilvēki, kas atbrauc no ārzemēm, ievēro pašizolāciju, tikmēr mēs varam mazāk ierobežot ēdināšanas un kultūras iestāžu darbu. Pagaidām šis līdzsvars pietiekami labi saskaņo ekonomisko aktivitāti, cilvēku brīvību un epidemioloģiskās prasības," teica Viņķele.

Viens no valdības pieņemtajiem grozījumiem attiecas arī uz to, kad jāpārskata lidojumu galamērķi. "Tagad tā bija sestdiena, kad stājas spēkā SPKC saraksts, bet, uzklausot aviopārvadātāju ieteikumus, nolemts, ka tas būs no pirmdienas, lai var pārstrukturēt reisus un atvest atpakaļ cilvēkus," paskaidroja ministre.

"Ievērojot pašlaik spēkā esošo pārvadājumu aizliegumu, Latvija faktiski tuvojas ārkārtējās situācijas laikā spēkā esošajiem ierobežojumiem un tiek izolēta no pārējās pasaules. Lai neveicinātu ekonomikas bremzēšanu, mums no vispārēja aizlieguma jāvirzās uz mērķtiecīgākiem ierobežojumiem. Pasažieri atrod dažādus apkārtceļus, kā no augsta riska valstīm ierasties Latvijā, pārsēžoties citās lidostās vai izmantojot sauszemes transportu, un šādā gadījumā saskarsme ar citiem ceļotājiem ir daudz lielāka, savukārt kontrole un uzraudzība apgrūtināta," valdības sēdē skaidroja satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP).

Latvijā noteiktās Covid-19 ierobežojumu prasības ir ievērojami stingrākas, nekā citās ES valstīs, tās būtiski ietekmē Latvijas pārvadātāju un pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju un finanšu ilgtspēju.

Valdības lēmums paplašināt iespējas veikt starptautiskos pasažieru pārvadājumus atbilst arī Ekonomikas ministrijas informatīvajā ziņojumā "Par kritisko situāciju aviācijas un tūrisma nozarē saistībā ar starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem" ietvertajam risinājumam, ko atbalsta arī Veselības ministrija.

Satiksmes ministrija informē, ka turpmāk pārvadātāji varēs veikt starptautiskos pasažieru pārvadājumus uz un no valstīm, kur kumulatīvais 14 dienu saslimstības rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju divkārtīgi nepārsniedz vidējo rādītāju Eiropas Savienībā, Eiropas Ekonomikas zonā, Šveicē un Lielbritānijā.

Uz valstīm, kur saslimstības rādītājs ir vairāk nekā divas reizes lielāks par Eiropas vidējo rādītāju, pasažieru pārvadājumu aizliegums stāsies spēkā trešajā dienā pēc valstu kumulatīvo rādītāju aktuālā saraksta publicēšanas SPKC tīmekļa vietnē.

Lai, paplašinot starptautisko pasažieru pārvadājumu iespējas, vienlaikus kontrolētu saslimšanas izplatību, tiek noteikta prasība ievērot 14 dienu pašizolāciju, atgriežoties no valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, – kumulatīvais 14 dienu saslimstības rādītājs pārsniedz 16 uz 100 000. Pasažieriem būs arī pienākums iespējami ātri nokļūt pašizolācijas vietā un ievērot citus spēkā esošos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Atbilstoši 26. augusta datiem vidējais saslimstības rādītājs Eiropā ir 46. Tas nozīmē, ka pašreizējā situācijā starptautiskie pārvadājumi netiktu veikti uz valstīm, kur 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs pārsniedz 92 (noapaļojot 90) uz 100 000 iedzīvotājiem, nosakot, ka valstīs, kur kumulatīvais saslimstības rādītājs pārsniedz 90, ir valstis, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu.