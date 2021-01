No amata atkāpjas Dundagas novada domes priekšsēdētājs un viņa vietnieks

Ceturtdien Dundagas novada domes sēdē Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts ("Mūsu cilvēkiem") un priekšsēdētāja vietnieks Jānis Mauriņš ("Mūsu cilvēkiem") paziņoja par atkāpšanos no amata.

Abas amatpersonas no amata atkāpjas saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 66.pantu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks var atkāpties no ieņemamā amata, rakstveidā paziņojot par to domei.

Šādā gadījumā domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks turpina pildīt savus pienākumus līdz nākamajai domes sēdei, kad viņa pilnvaras izbeidzas neatkarīgi no tā, vai šajā sēdē tiek ievēlēts jauns domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.

Iesniegumu par atkāpšanos abas amatpersonas domei nodevušas trešdien. Felts domes sēdē savu lēmumu atkāpties pamatoja ar personīgiem un ārējiem apstākļiem. Savukārt Mauriņš norādīja, ka no amata atkāpjas, jo nav gatavs pamest savu uzņēmējdarbību.

Gan Felts, gan Mauriņš paziņojuši, ka pašvaldības deputāta mandātu saglabās.