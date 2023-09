No apmaldīšanās mežā nedēļas nogalē izglābti četri cilvēki

Nedēļas nogalē kopumā četriem cilvēkiem bija nepieciešama glābēju palīdzība, lai atrastu ceļu ārā no meža, "Delfi" informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

Vienam cilvēkam glābēju palīdzība izkļūšanai no meža bija nepieciešama Limbažu novada Pāles pagastā, savukārt sestdien divi cilvēki bija apmaldījušies Talsu novada Dundagas pagastā. Ugunsdzēsēji, sazinoties ar cilvēku pa mobilo telefonu un izmantojot autocisternas skaņas signālus, norādīja pareizo virzienu izejai no meža.

Savukārt sestdien Valmieras novada Jeru pagastā glābēju palīdzība bija nepieciešama cilvēkam, kurš nespēja saviem spēkiem izkļūt no meža. Ugunsdzēsēji cilvēku atrada un ar nestuvju palīdzību nogādāja līdz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķu transportlīdzeklim.

VUGD atgādina, ka, dodoties uz mežu, jāievēro piesardzība – jāņem līdzi uzlādēts mobilais tālrunis un, ja iespējams, nevajadzētu doties uz mežu vienatnē. Lai izvairītos no apmaldīšanās mežā, jācenšas iegaumēt vietu, kur esat iegājuši mežā un kur esat pārvietojušies.

Savukārt piektdien Augšdaugavas novada Tabores pagastā pēc divu vieglo automašīnu sadursmes glābēji, izmantojot hidrauliskos instrumentus, no vienas no automašīnās atbrīvoja cilvēku, kuru nodeva NMPD mediķiem. Divi cilvēki no automašīnām bija izkļuvuši pirms VUGD ierašanās. Glābēji sakārtoja ceļa braucamo daļu.

Tāpat piektdien Cēsu novada Drabešu pagastā glābēji, izmantojot alpīnisma aprīkojumu, no klints nocēla cilvēku, kas saviem spēkiem nespēja nokļūt lejā.

Sestdien VUGD saņēma izsaukumu uz Aizputi, kur notikusi vieglās un kravas automašīnas sadursme. Ugunsdzēsēji glābēji divus cilvēkus no vieglās automašīnas nogādāja līdz NMPD mediķiem un sakārtoja ceļa braucamo daļu.

Savukārt svētdien pēc divpadsmitiem pēcpusdienā Limbažu novada Brīvzemnieku pagastā no ezera tika izcelts cilvēks, kuram NMPD darbinieki konstatēja nāvi.

Tāpat ugunsdzēsēju palīdzība pirmdienas rītā bija nepieciešama Dārzu ielā Rēzeknē, kur kādā daudzdzīvokļu mājā dega bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens. Glābēji no piedūmotā dzīvokļa izglāba vienu cilvēku.

Aizvadītajā nedēļas nogalē VUGD saņēma 123 izsaukumus – 37 uz ugunsgrēku dzēšanu, 47 uz glābšanas darbiem, bet 39 izsaukumi bija maldinājumi.