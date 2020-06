No Apšuciema līdz Plieņciemam satiksme notiek pa vienu joslu

Uz piejūras autoceļa Sloka – Talsi (P128) posmā no Apšuciema līdz Plieņciemam no piektdienas līdz pirmdienai garantijas ietvaros notiek virsmas apstrādes darbi. Satiksmi regulē ar luksoforiem vai satiksmes regulētāji pa vienu joslu, jārēķinās ar papildu laiku ceļā, brīdina VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Kopumā vairāk nekā 50 valsts autoceļu posmos notiek remontdarbi. Autovadītāji aicināti rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem, plānojot savus braucienus, kā arī ievērot visus ierobežojumus un luksoforu signālus būvdarbu posmos.

Rīgas apkārtnē būtiskākie remontdarbi notiek uz Jūrmalas šosejas (A10), posmā no Rīgas līdz Jūrmalai, Jelgavas šosejas (A8) posmā no Jaunolaines līdz Misas tiltam un uz Vidzemes šosejas (A2) no Garkalnes līdz Sēnītei, kur turpinās asfaltēšanas darbi un satiksme novirzīta pa vienu brauktuvi.

Lielākie satiksmes ierobežojumi sakarā ar ceļu remontdarbiem uz galvenajiem autoceļiem:

Uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Garkalnes līdz Sēnītei. Pie Vangažiem Rīgas virzienā satiksme tiek organizēta pa vienu joslu ar ātruma ierobežojumu 30 kilometri stundā (km/h), citur remontposmā – 70 km/h. Asfaltbetona ieklāšanas laikā tiks slēgta brauktuve Rīgas virzienā pie Vangažiem un satiksme novirzīta pa Siguldas virziena brauktuvi. Ir atjaunota satiksme pa rotācijas apli pie Sēnītes. Uz Valmieras šosejas (A3) uz Sēnītes mezgla pārvada satiksmi regulē luksofori, ātruma ierobežojums 30 km/h.

Uz Jelgavas šosejas (A8) posmā no Jaunolaines līdz tiltam pār Misu ir slēgta brauktuve virzienā no Jelgavas uz Rīgu. Satiksme abos virzienos tiek organizēta pa otru brauktuvi pa vienai joslai katrā virzienā, daudzviet liegti kreisie pagriezieni. Ātruma ierobežojums posmā 70 km/h. Remontposma izbraukšanai nepieciešama vismaz pusstunda.

Uz Jūrmalas šosejas (A10) satiksmei ir slēgta nobrauktuve no Rīgas apvedceļa (A5) virzienā uz Jūrmalu un nobrauktuve uz Jūrmalas šosejas virzienā no Rīgas uz Babīti/Imantu. Babītes iedzīvotājiem izbraukšanai un iebraukšanai Babītē jāizmanto Rožu iela, uz Jūrmalas šosejas un Rīgas apvedceļa izveidotas apgriešanās vietas. Ātruma ierobežojums 70 km/h.

Uz Liepājas šosejas (A9) Saldus pilsētas teritorijā divos posmos satiksmi regulē luksofori un ir noteikts ātruma ierobežojums 70 km/h un 50 km/h.

Uz Rīgas apvedceļa A4 (Baltezers–Saulkalne) pārvada pār Daugavpils šoseju (A6) satiksme tiek organizēta pa vienu joslu ar priekšrocības zīmēm, ātruma ierobežojums 50 km/h.

Lielākie satiksmes ierobežojumi sakarā ar ceļu remontdarbiem uz reģionālajiem autoceļiem:

Uz autoceļa Ventspils–Kuldīga–Saldus (P108) no Ventspils līdz pagriezienam uz Zirām ir vairāk nekā 20 km garš remontposms un seši ar luksoforiem regulēti posmi, ātruma ierobežojums 70 km/h un 50 km/h. Uzņēmumā brīdina, ka autovadītājiem jārēķinās ar to, ka ceļā tur būs jāpavada stundu.

Uz autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) posmā no dzelzceļa pārbrauktuves Siguldā līdz Jūdažiem viens luksoforu posms un 70 km/h, 50 km/h un 30 km/h.

Uz autoceļa Inčukalns–Ropaži–Ikšķile (P10) posmā no Tīnūžiem līdz Ikšķilei trīs luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 70 km/h un 50 km/h un līdz pusstundai ceļā.

Uz autoceļa Cēsis–Vecpiebalga–Madona (P30) posmā no Vecpiebalgas līdz Inķēnkalnam satiksmi piecos posmos regulē ar luksoforiem, ātruma ierobežojums 70 km/h un 50 km/h. Posma izbraukšanai nepieciešama 40 minūtes.

Uz autoceļa Gulbene–Balvi–Viļaka (P35) darbi 10 km garā posmā no Gulbenes Balvu virzienā. Trīs luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 70 km/h un 50 km/h. 40 minūtes remontposma izbraukšanai.

Uz autoceļa Gulbene–Balvi–Viļaka (P35) Viļakā divos posmos satiksme tiek regulēta ar priekšrocības zīmēm. Posms prasa līdz pusstundai ceļā.

Uz autoceļa Pļaviņas–Madona–Gulbene (P37) posmā no Aiviekstes līdz Bērzaunei vienā posmā satiksme tiek regulēta ar priekšrocības zīmēm un ir viens luksoforu posms, ātruma ierobežojums 70 km/h un 50 km/h.

Uz autoceļa Jelgava–Tērvete–Lietuvas robeža (P95) posmā no Tērvetes līdz robežai viens luksoforu posms un ātruma ierobežojums 70 km/h un 50 km/h. Posms prasa pusstundu ceļā.

Uz autoceļa Pūri–Auce–Grīvaiši (P96) posmā no krustojuma ar autoceļu Jelgava–Dobele–Annenieki (P97) līdz krustojumam ar autoceļu Dobele–Krimūnas–Zaļenieki (V1098) pieci luksoforu posmi un ātruma ierobežojums 70 km/h un 50 km/h. Posms prasa 40 minūtes ceļā.

Autoceļa P101 visā garumā starp Liepājas un Ventspils šosejām ir atsākti remontdarbi. Satiksme divos posmos ar luksoforiem. Ātruma ierobežojums 50 km/h.

Lielākie satiksmes ierobežojumi sakarā ar ceļu remontdarbiem uz tiltiem:

Uz Daugavpils šosejas (A6), uz satiksmes pārvada pār Rēzeknes–Daugavpils dzelzceļu pie Križiem pie Daugavpils, satiksme organizēta pa vienu joslu ar luksoforiem. Ātruma ierobežojumi 70 km/h un 50 km/h.

Uz Rēzeknes apvedceļa (A15) uz ceļa pārvada pār dzelzceļu. Satiksme organizēta pa vienu joslu ar luksoforiem. Ātruma ierobežojums 50 km/h, betonēšanas darbu laikā – 10 km/h.

Uz ceļa Tukums – Ķesterciems – Mērsrags – Kolka (P131) 44,7. kilometrā tiek atjaunots Mērsraga kanāla tilts. Satiksme pa vienu joslu ar luksoforiem.

Uz Ērgļu ceļa (P4), uz tilta pār Piķurgu pie Ulbrokas (7,6. km), būvdarbu zonā noteikts ātruma ierobežojums 30 km/h. Ar laiku satiksme tiks organizēta līdzās esošajam tiltam pa pagaidu apbraucamo ceļu.

Uz autoceļa Smiltene–Velēna–Gulbene (P27), uz tilta pār Gauju Gulbenes novadā. Tilts ir satiksmei slēgts, satiksme novirzīta pa pagaidu tiltu ar luksoforiem pa vienu joslu. Ātruma ierobežojums 30 km/h.

Uz autoceļa Līvāni – Preiļi (P63) notiek remonts uz tilta pār Feimanku pie Preiļiem. Satiksme pār tiltu ar luksoforiem, ātruma ierobežojums 50 km/h. Nedēļas vidū plānots satiksmi novirzīt pa pagaidu tiltu.

Uz autoceļa Madona–Varakļāni (P84) remontdarbi notiek uz tilta pār Kuju Madonas novadā. Satiksme tiek organizēta ar luksoforiem pa vienu braukšanas joslu, ātruma ierobežojums līdz 30 km/h.

Uz autoceļa Jelgava – Staļģene – Code (P94) pie Jelgavas tiek atjaunota caurteka. Satiksme pa vienu joslu ar priekšrocības zīmēm.

Uz autoceļa Jelgava–Kalnciems (P99) remontdarbi noteik uz tilta pār Klīves kanālu Jelgavas novadā. Satiksme tiek organizēta ar luksoforiem pa vienu braukšanas joslu. Ātruma ierobežojums 30 km/h.

Uzņēmumā arī informē, ka sestdien Stāmarienas apkārtnē uz autoceļiem Auguliena – Pilskalns – Litene (V417) un Kalniena – Lubānieši (V443) un svētdien Paplakas apkārtnē uz autoceļiem Bunka – Paplaka – Mazkalēti (V1208) un Krogzemji – Purmsāti (V1216) notiks rallija automašīnu testa braucieni, kuru laikā būs ierobežota satiksme.