No 'Attīstībai/Par!' EP vēlēšanās kandidēs arī Rubesa un Ilvesa, ziņo LTV

No trīs partiju apvienības "Attīstībai/Par!" saraksta Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās kandidēs arī bijusī Latvijas Aizsardzības ministrijas (AM) Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vadītāja Ieva Ilvesa un bijusī "RB Rail" valdes priekšsēdētāja Baiba Rubesa, ceturtdien vakarā ziņoja LTV raidījums "Panorāma".

Ilvesa strādājusi arī dažādās institūcijās ārlietu un drošības politikas jomā Latvijā un NATO, tostarp viņa strādājusi pie Latvijas iestāšanās NATO un 2006. gada NATO samita organizēšanas Rīgā. Viņa ir Igaunijas eksprezidenta Hendrika Ilvesa sieva.

Rubesa pērn septembrī atkāpās no "RB Rail" vadītājas amata. Iepriekš strādājusi privātajā sektorā, tostarp dažādās bankās. Ilgstoši strādājusi arī uzņēmumā "Statoil".

Vēstīts, ka iepriekš partiju apvienības "Attīstībai/Par!" pārstāvju sapulcē lēma par apvienības kopīgu dalību EP vēlēšanās un atbalstīja zinātnieku Ivaru Ijabu kā vienu no saraksta līderiem.

Tāpat ziņots, ka EP vēlēšanas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs noritēs no 23. līdz 26. maijam – kā kurā dalībvalstī. 23. tās notiks Nīderlandē, savukārt vienā dienā ar Latviju – 25. maijā – tās notiks Maltā, Slovākijā un Čehijā.

Nākamajā sasaukumā, kas būs pirmais pēc Lielbritānijas izstāšanās no ES jeb "Brexit", būs par 46 deputātiem mazāk, proti, no 751 deputāta šajā sasaukumā to skaits saruks līdz 705 nākamajā sasaukumā.

Lai balsotu šajās vēlēšanās, gluži tāpat kā Saeimas un pašvaldības vēlēšanās, jābūt vismaz 18 gadu vecam un uz vēlēšanu iecirkni jādodas ar pasi vai personas identifikācijas apliecību. Kā informē EP birojs Latvijā, balsot varēs noteiktā iecirknī, atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai. Šajās vēlēšanās tiesības piedalīties ir ne vien Latvijas pilsoņiem, bet arī citu ES dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas Latvijā, ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā un Latvijas vēlētāju reģistrā, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) informācija.